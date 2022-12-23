23 декабря 2022, 19:33
Тофиг Ягублу арестован в Баку
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Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофиг Ягублу после задержания 23 декабря на протестной акции в центре Баку с требованием освобождения активиста Бахтияра Гаджиева приговорен к 30 суткам административного ареста. Он признан виновным в мелком хулиганстве и не подчинении полиции. Однако адвокат заявил о несостоятельности обвинения. Сам Ягублу назвал свой арест политическим мотивированным.
Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева, администрация Баку отказалась согласовать ее. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. За полчаса до начала акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева.
Глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров. На седьмые сутки голодовки впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат. ЕСПЧ запросил у правительства Азербайджана информацию об обеспечении безопасности Гаджиева в СИЗО, сообщили его адвокаты. Сегодня Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест. Активист назвал решение суда политическим и заявил, что продолжит голодовку, которую уже проводит девятые сутки.
Тофиг Ягублу приговорен к 30 суткам административного ареста Сабаильским районным судом Баку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли.
По его словам, Ягублу признан виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (не подчинение полиции) КоАП. «Согласно протоколу полиции Тофиг Ягублу «нецензурно ругался на улице», а когда сотрудники полиции призвали его к порядку, он «не подчинился». Сам Ягублу на процессе сказал, что его задержали на Площади фонтанов, куда он пришел для участия в протестной акции с требованием освобождения Бахтияра Гаджиева. Ягублу задержали, когда он общался на площади. Это попало и на видеокадры журналистов. Но суд формально рассмотрел дело и назначил Ягублу максимально возможное наказание - 30 суток арест. Ягублу назвал это решение политически мотивированным», - сказал адвокат.
На 50-секундном видео распространенном в социальных сетях видно, как Ягублу с еще одним мужчиной приходят на Площадь фонтанов. В момент, когда Ягублу начинает отвечать на вопросы журналистов, его задерживают.
Получить комментарии в пресс-службе МВД пока не удалось.
"Кавказский узел" также сообщал что оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"