Тофиг Ягублу прекратил голодовку после освобождения из-под стражи

18 сентября 2020, 17:11

Суд решил перевести под домашний арест азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу, добивающегося пересмотра приговора по делу о хулиганстве. Ягублу согласился прервать голодовку, с начала которой пошли семнадцатые сутки.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу своей голодовкой требовал отменить обвинительный приговор и оправдать его по делу о хулиганстве. Еще в ходе процесса он заявил о необъективности судебного разбирательства и обвинил суд "в выполнении политического заказа". Защита указывала на нарушения в деле политика. На призывы прекратить голодовку Ягублу неоднократно отвечал, что не отступится от своих требований. Он назвал себя жертвой провокации и заверил, что "либо его освободят, либо он умрет в заключении". 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику City Hospital на фоне угрозы комы. Государственная комиссия признала, что состояние здоровья голодающего тяжелое, но сочла, что угрозы жизни нет.

Тофига Ягублу задержали 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Он начал голодовку 2 сентября, а на следующий день был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения. Дело против Ягублу партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиции. США, ЕС и Великобритания призвали власти Азербайджана пересмотреть дело. 10 сентября группа правозащитников обратилась к властям Азербайджана с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста. После того, как суд отсрочил рассмотрение жалобы Ягублу до 28 сентября, организация International Partnership for Human Rights призвала власти Азербайджана немедленно освободить его.

Дочь Ягублу сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о прекращении голодовки ее отцом. "Мы сообщили отцу о решении суда и призвали его остановить голодовку, потому что освобождение из-под стражи является первым шагом для полного восстановления справедливости. После этого он остановил голодовку. Ему дали жидкую пищу – бульон. Далее будет принимать лекарства и питательные вещества", - сказала Нигяр Хази.

Ягублу уже выписали, дальнейшая реабилитация будет проходить дома, сообщила Хази.

Оппозиционер поблагодарил всех, кто поддерживал его во время голодовки. "Борьба за справедливость и правду будет продолжена. Я не отказываюсь от своей позиции: выдвинутые против меня обвинения надуманны. Суды, следствие и их свидетели - участники фальсификации, и должны ответить за это", - процитировало сегодня слова Ягублу азербайджанское новостное агентство Turan.

Доктор Адиль Гейбулла рассказал, что врачи уже приступили к реабилитации Ягублу после длительной голодовки. По его словам, врачи оценивают состояние Ягублу как стабильно тяжелое. "Сейчас мы проводим инфузию поддерживающих лекарственных средств и питательных веществ. Сегодня вечером или завтра утром Ягублу уже будет выписан домой. Дальнейшая реабилитация пройдет дома. Его организм сильно истощен, и для полного восстановления понадобится еще немало времени - наверное, несколько недель", - сообщил Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Еще сегодня утром Ягублу отказывался от приема лекарств и подключения к капельнице, отметил Адиль Гейбулла. "Отказ от вливания жидкости повышает у человека, проводящего голодовку в теплое время года, испаряемость организма, повышает свертываемость крови. Происходит гипоксия (нехватка кислорода), нарушается микроциркуляция. Как результат, возникает тромбоз вен, тромбоэмболия, отек мозга. Мы, со своей стороны, стараемся восстановить медицинскую поддержку, с другой – адвокаты стараются достичь решения правовых вопросов как можно раньше", - отметил Гейбулла.

Именно в связи с решением Ягублу отказаться от приема лекарств и возрастающей угрозе его здоровью и жизни адвокат Агиль Лаиджев подал срочное ходатайство об освобождении из-под стражи до рассмотрения апелляционной жалобы. В середине дня адвокатов уведомили, что назначенное на 28 сентября предварительное заседание по апелляционной жалобе на приговор Ягублу переносится на сегодня. Оно прошло без представителей СМИ. Ходатайство защиты было удовлетворено, Бакинский апелляционный суд перевел Тофига Ягублу под домашний арест вплоть до завершения рассмотрения апелляции. Начнется это рассмотрение, как и планировалось, 28 сентября.

Другой адвокат, Немат Керимли, констатировал, что голодовка частично достигла цели. "Суд освободил Ягублу из-под стражи, и мы рассчитываем, что по итогам расследования апелляционной жалобы мой подзащитный будет оправдан", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".