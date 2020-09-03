Оппозиционер Тофиг Ягублу приговорен к тюремному сроку

03 сентября 2020, 12:46

Суд в Баку приговорил оппозиционного политика Тофига Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения, признав его виновным в хулиганстве. Десятки активистов, пришедшие поддержать Ягублу, провели стихийную акцию протеста против решения суда.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. Собравшиеся у суда активисты попытались провести протестное шествие, но были остановлены полицией.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест Тофига Ягублу и еще в марте призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" связала арест Ягублу с репрессивными мерами власти против оппозиции. Правозащитники признали Ягублу политзаключенным.

Дочь Ягублу назвала приговор местью властей

На оглашение приговора в Низаминском районном суде, как и на прошлые заседания, не пустили активистов и журналистов. Уже с утра здание суда было оцеплено сотрудниками полиции и полка быстрого реагирования МВД. Они перекрыли не только вход во двор суда, но и улицу с обеих сторон. Около 12.00 (11.00 мск) из здания суда вышла дочь подсудимого, Нигяр Хази, которая сообщила о вынесенном ему приговоре: четыре года и три месяца заключения.

Она назвала приговор политической местью режима. "Мы, понимаем неписанные правила режима: мы критикуем - они нас бросают в тюрьмы. Но в отношении отца они переходят все «красные линии». Его уже в третий раз осуждают на длительный тюремный срок. Впервые его осудили в 1998 году в связи с участием в протестной акциеи перед президентскими выборами. Во второй раз его лишили свободы в связи с волнениями в городе Исмаиллы в январе 2013 года, хотя он туда ездил как журналист в служебную командировку. Кроме того, отца много раз подвергали административным арестам", - напомнила Нигяр Хази.

Тофиг Ягублу в марте 2014 года был вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. 19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. По завершении срока административного ареста он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

Ягублу голодает второй день

Нигяр Хази выразила беспокойство за здоровье отца. "Отец голодает только второй день, но уже сегодня он выглядел бледным и вялым. Он сильно подорвал здоровье еще во время предыдущего тюремного срока. У него астма. Потом, в январе 2019 года, он провел 12-дневную голодовку в защиту блогера Мехмана Гусейнова, и потом долго восстанавливался. Далее был подвергнут пыткам после задержания на митинге в октябре того же года, после чего перенес операцию. Его организм сильно ослаб. Если с ним что случится, то ответственность за это будет лично на [президенте Азербайджана] Ильхаме Алиеве", - заявила Хази.

Она выразила уверенность в том, что те, кто причастен к фальсификации дела, будут наказаны. "Сегодня следователь на приговоре даже голову не мог поднять", - отметила Нигяр Хази.

После ее выступления собравшиеся перед судом около 50 активистов стали скандировать лозунги "Свободу!", "В отставку!", "Свободу политзаключенным!". Полиция оттеснила собравшихся от здания суда.

Представитель суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре. Адвокат Ягублу Агиль Лаиджев сообщил, что защита подаст апелляцию. "Этот судебный процесс прошел с очевидными нарушениями процессуальных норм, отклонением ходатайств защиты, не предоставлением адвокатам времени для подготовки к заключительному выступлению. Мы обратимся в апелляционный суд и далее пройдем все инстанции. В любом случае будет обращение в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав Ягублу", - сказал Лаиджев корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционеры раскритиковали приговор

Лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы назвал приговор несправедливым. "Тофиг Ягублу, конечно, не совершал преступления, уголовное дело является местью за политическую борьбу. Но если бы преступление и было совершено, то вынесенный приговор очень суров. Сегодняшний приговор еще раз показал, что в Азербайджане царит атмосфера правового нигилизма, а декларации властей о диалоге - не более, чем пустой звон, если осуждают известного обществе человека по откровенно сфабрикованному обвинению. Этот приговор показывает, что власть идет на конфронтацию с обществом", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что власти с утра разместили вокруг суда сотни полицейских. "Оппозиции, членам партии «Мусават» даже не дают стоять на улице", - сказал Гаджилы. Он выразил убежденность, что Ягублу очень скоро освободится.

Член НСДС, лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил корреспонденту "Кавказского узла", что процесс над Ягублу был политическим. "Дело было настолько грубо сфабриковано, что они провели суд фактически в закрытом режиме, не пуская на него представителей общественности и журналистов. Если было бы хоть одно убедительное доказательство вины Ягублу, то они показали бы это по телевидению. Тофигу Ягублу мстят за бескомпромиссную и последовательную критику режима. Его арестовали спустя два дня после угроз Ильхама Алиева в адрес оппозиции. Ягублу стал первым арестованным с начала пандемии, которую власти использовали для подавления своих критиков. За несколько дней до ареста Тофиг Ягублу критиковал нерасторопную политику руководства страны в условиях начинающейся пандемии", - указал Керимли.

Напомним, что президент Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения, и "изоляция" активистов в таком случае "станет уже исторической необходимостью". Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".