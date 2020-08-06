Тофиг Ягублу обвинил суд в выполнении политического заказа

06 августа 2020, 08:40

Член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу в Низаминском районном суде заявил о своей невиновности. Суд отклонил все ходатайства защиты. Ягублу назвал суд пристрастным и "выполняющим политический заказ" руководства Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. Его дочь рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Адвокат подверг сомнению достоверность обвинения. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" связала его арест с репрессивными мерами власти против оппозиции. 19 июня суд продлил срок ареста политика на два месяца. Защита указала на нарушения в деле. 17 июля дочь Ягублу заявила об угрозе его жизни в СИЗО. Подготовительное заседание по делу Ягублу прошло 24 июля. Суд отклонил ходатайства защиты об отводе судьи и прекращении уголовного дела в отношении Ягублу. Сам политик отверг обвинение и назвал дело сфабрикованным по политическому заказу.

25 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест в Азербайджане члена партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофига Ягублу и призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Правозащитники признали Ягублу политзаключенным.

Слушания по существу в Низаминском районном суде начались 5 августа. На процесс не пустили активистов и журналистов. Судебные приставы мотивировали это карантинными мерами в связи с пандемией COVID-19. Дочь подсудимого Нигяр Хази сообщила, что смогла пройти на заседание только "после настойчивых требований адвокатов".

По ее словам, политик выразил протест тому, что в зал не пускают представителей СМИ и активистов. "Мой отец сказал: "Вы хотите провести закрытый процесс, вам недостаточно оклеветать невинного человека? Вы хотите, чтобы его голос не услышали. Это не правосудие, а судилище, исполняющее политический заказ лично президента Азербайджана"", - пересказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что судья Нариман Мехтиев сначала не позволял адвокатам использовать ноутбуки. "Адвокаты возразили, указав на то, что все документы у них в электронной форме. Они потребовали в таком случае выдать им распечатанные тексты, после чего судья разрешил использовать компьютеры", - сказала Хази.

По ее словам, адвокаты ходтайствовали выпустить Ягублу из стеклянной клетки и позволить ему сесть рядом с защитниками. "Отца на войне (карабахской) контузило, и он плохо слышит. В стеклянной клетке ему не совсем хорошо слышны слова участников процесса. Но, судья даже это элементарное ходатайство не удовлетворил", - отметила дочь политика.

Адвокаты также ходатайствовали приобщить к делу видеозаписи, сделанные на месте происшествия, запросить биллинг телефонных звонков признанных потерпевшими супругов Эльхана и Джавахир Джебраиловых с 19 по 24 марта.

"Адвокаты обратили внимание на утверждение в обвинительном акте того, что автомобиль Джебраилова был в движении, и после ДТП с машиной отца возник инцидент между ними. Однако адвокаты представили видео, на котором видно, что машина Джебраилова была припаркована в нескольких десятках метрах от автомобиля отца. Он поехал после того, как ему дали знак из другого автомобиля и потом ударил машину отца", - заявила Хази.

Адвокаты также указали на другие нестыковки в деле, отметила она.

"В материалах дела время инцидента указано 15.25. Однако звонок [потерпевшей по делу] а службу "102" в МВД был зарегистрирован в 15.21. Откуда же она изначально знала, что их автомобиль будет сбит, а их самих с мужем побьют? Мы считаем, что этот инцидент был заранее спланирован. [Потерпевшие] заранее ждали там. Видео, которым мы располагаем, также подтверждает это. Пусть теперь сторона обвинения доказывает, что эти лица не провокаторы. Запросить биллинг звонков, смс и тогда выяснится, с кем эти люди общались накануне происшествия”, - заявил адвокат Эльчин Садыгов, слова которого передала Хази.

Сам Ягублу потребовал просмотра видеозаписей с его мобильного телефона. "Отец потребовал просмотра содержания его мобильного телефона, который сотрудники полиции отобрали у моей матери. Там есть важные аудиозаписи и видео с места инцидента. Если суд действительно хочет установить истину, то пусть затребует мобильный телефон и проведет просмотр его содержания", - сказала Хази.

По ее словам, на процессе также был оглашен обвинительный акт.

"Выступление прокурора фактически повторило первоначальную версию полиции. Якобы ДТП было совершено по вине отца, и он же напал на потерпевших. Все это - наглая ложь. Отец сказал, что не признает себя виновным. Он сказал, что виновный не он, а те, кто фальсифицировал обвинение и причастен к этому, и настанет день, когда они ответят за свои деяния перед законом", - заявила дочь политика.

Она сообщила, что суд не удовлетворил ни одно из ходатайств защиты и назначил следующее заседание на 7 августа.

Адвокат Ягублу Немат Керимли заявил, что защита не удовлетворена ходом судебного заседания.

"К сожалению, мы не чувствуем объективного подхода суда. Наши ходатайства не удовлетворяются. Даже элементарная просьба позволить Тофигу Ягублу сесть рядом с адвокатами была отклонена. Это не прибавляет нам надежд на вынесение справедливого приговора. Тем не менее, защита со своей стороны будет делать все необходимое для доказательства невиновности Тофига Ягублу и фиксировать все нарушения его прав для доведения дела в ЕСПЧ", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что Ягублу обвиняется по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия, или предмета, используемого в качестве оружия) УК Азербайджана. Она предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Потерпевшие и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".