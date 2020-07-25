Тофиг Ягублу заявил в суде о фальсификации дела

25 июля 2020, 10:02

Суд в Баку отклонил ходатайства защиты об отводе судьи и прекращении уголовного дела в отношении члена Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофига Ягублу. Сам политик отверг обвинение и назвал дело сфабрикованным по политическому заказу, сообщила его дочь Нигяр Хази.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. Его дочь рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Адвокат подверг сомнению достоверность обвинения. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" связала его арест с репрессивными мерами власти против оппозиции. 19 июня суд продлил срок ареста политика на два месяца. Защита указала на нарушения в деле. 17 июля дочь Ягублу заявила об угрозе его жизни в СИЗО.

25 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест в Азербайджане члена партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофига Ягублу и призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Правозащитники признали Ягублу политзаключенным.

Подготовительное заседание по делу Ягублу прошло 24 июля в Низаминском районном суде Баку. Несмотря на то, что заседание было открытым, журналистов на процесс не пустили, объяснив это тем, что в связи с распространением коронавируса, скопление людей недопустимо. В зал смогли попасть только адвокаты и члены семьи Ягублу. На заседание явились также признанные потерпевшими Эльхан Джебраилов и его супруга Джавахир Джебраилова, сообщила дочь политика Нигяр Хази.

"В начале заседания возник спор. Приставы хотели отобрать у отца папку с материалами дела, на которой папа написал: "разоблачение бесчестия". Отец выразил протест этому. Когда же судья сказал "здесь не митинг", отец еще больше возмутился и заявил: "подобное вмешательство судьи - свидетельство политических мотивов этого дела", - рассказала Нигяр Хази корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после этого адвокаты Эльчин Садыгов и Агиль Лаиджев выступили с отводом составу суда. Защитники сочли заявление судьи "здесь не митинг" проявлением пристрастия к делу и пренебрежением к политическим взглядам Ягублу.

"По закону, отвод должна была рассмотреть вышестоящая инстанция - Бакинский апелляционный суд. Однако сам судья принял решение об оставлении отвода нерассмотренным", - продолжила Хази.

Адвокаты выдвинули ходатайство о прекращении уголовного дела "ввиду отсутствия достоверных доказательств вины Ягублу". "В случае неудовлетворения этого ходатайства адвокаты просили изменить меру пресечения и перевести отца на домашний арест до вынесения приговора. Еще одно ходатайства касалось возвращения автомобиля отца семье", - сказала дочь обвиняемого.

Сам Ягублу также указал на то, что не было проведено объективного разбирательства, и заявил о том, что дело сфабриковано.

"Я все произошедшее снял на телефон, который у меня изъяли. Я просил следователя просмотреть эти записи. Однако он принял решение о просмотре содержания телефона спустя два месяца. Но потом следователь написал в деле, что якобы специалисты не смогли вскрыть телефон из-за пароля на нем. На самом деле, по словам отца, следователь говорит неправду. Они просто удалили имевшиеся там доказательства", - заявила Хази.

По ее словам, оппозиционер заявил о фальсификации дела. Он указал на то, что сам позвонил в полицию, и нет никаких доказательств, подтверждающих версию об избиении. Однако судья не удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного производства по оправдательным основаниям.

"Адвокат Агиль Лаиджев просил суд освободить отца с учетом проблем со здоровьем, астматической болезни у него, риска заражения его коронавирусом. Кстати, до сих пор его содержат в камере вместе с больным туберкулезом и гепатитом C. Но, благо пока на его здоровье содержание вместе с больными не отразилось. Адвокат просил удовлетворить ходатайство освободить отца из-под стражи до завершения судебного процесса. Адвокат также ходатайствовал о возвращении изъятой в день ДТП машины отца. Но судья, не удовлетворив ни одно из ходатайств назначил слушания по существу на 15 августа", - продолжила Хази.

Она отметила, что, несмотря на проблемы со здоровьем Ягублу, "он сохраняет бодрость духа".

Адвокат Лаиджев подверг сомнению объективность суда. "В деле нет достоверных доказательств вины. Несмотря на то, что Ягублу не обвиняют в совершении тяжкого преступления, суд не освободил его из-под стражи на период следствия. Более того, суд отказался принять решение о возвращении семье автомобиля. Машина уже не представляет для следствия какого-либо значения. А семья испытывает материальные затруднения и хочет продать автомобиль", - сказал Лаиджев.

Потерпевшие и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".