Участники протестов в Грузии призвали оппозицию объединиться

07 мая 2024, 23:17

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Активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. Борьба будет продолжена, пока Грузия не вернется на путь европейской интеграции, рассказали "Кавказскому узлу" участники акции.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии проходят массовые акции протеста против закона об иноагентах. 6 мая участники масштабного шествия против закона об иноагентах в Батуми призвали власти не отказываться от европейского пути Грузии. В акции приняли участие актеры Батумского театра, которые сообщили, что руководство пригрозило им расторжением контрактов за участие в протестах.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Сегодня в Тбилиси состоялась очередная акция протеста против российского законодательства.

Активисты собрались у парламента, затем отправились к офису "Грузинской мечты", у которого протестующих встретил мобилизованный кордон правоохранителей, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Организаторы акции обратились к полиции. "Мы знаем, что многим из вас не хочется здесь стоять. Я уверен, что многие из вас патриоты. Пожалуйста, четко зафиксируйте свою позицию", - обратились к правоохранителям организаторы акции.

Шествие дошло до Моста мира. Участники акции сегодня озвучили обращение к партиям с призывом отказаться от узкопартийных интересов и объединиться в критический для страны момент, сообщило агентство "Новости Грузия".

"Учитывая, что в нашей стране острая политическая ситуация, есть требование молодежи: мы понимаем, что если вы все взяли на себя ответственность, то теперь вы обязаны объединиться и отказаться от своих интересов ради интересов страны. Поэтому всем политическим партиям предлагается объединиться независимо от ваших политических интересов. Грузины должны суметь объединиться хотя бы в критический момент", - привело слова члена молодежного движения "Дафион" Звиада Цецхладзе bm.ge.

Одна из протестующих, Тамар, считает, что борьба не может ограничиваться выходом на улицу. "Борьба будет продолжаться в аудиториях, классах, государственных службах различными способами. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока правительство Грузии не вернутся на путь европейской интеграции, который мы гарантировали Конституцией. До тех пор пока государство Грузия не вернется к целостности ценностей, гарантированных Конституцией, мы будем бороться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший глава НПО "Ассоциация молодых юристов" Ника Симонишвили считает, что по закону о прозрачности "идет торг Бидзины Иванишвили с Россией и Европейским Союзом". "В прошлом году Иванишвили посчитал, что ему выгоднее отозвать этот закон, а в этом решил, что ему выгоднее опять внести в парламент. У нас нет никакой информации, какие переговоры ведет Иванишвили и как эти переговоры закончатся", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акции протеста продолжаются уже 20 дней. В то же время не прекращаются нападения на гражданских активистов и оппозиционных политиков. Cегодня около посольства Швеции директор НПО "Института развития свободы информации" Георгий Клдиашвили, оператор и водитель ТВ "Формула" подверглись нападению. Инцидент произошел, когда Клдиашвили давал комментарий СМИ. "Когда я давал интервью журналистам, перед камерами на нас напал неизвестный. Все хорошо и будет, этими провокациями они нас ничего не лишат, только себе навредят", - рассказал Клдиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

На нападения отреагировал народный защитник Леван Иоселиани. Он призвал министерство внутренних дел и Специальную следственную службу провести своевременное и эффективное расследование каждого случая, в том числе нападения 5 мая на учителя Ладо Апхзаву, и принять строгие правовые меры в отношении ответственных лиц. Иоселиани отмечает, что недопустимо нападать на людей из-за разных мнений.

Член политсовета "Единого национального движения" Лаша Парулава и адвокат Лаша Ткешелиадзе провели сегодня брифинг у Генеральной прокуратуры и внесли заявление в прокуратуру, в котором потребовали расследовать "факт жестокого насилия в отношении Левана Хабеишвили".

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член политсовета "Единого национального движения" Лаша Парулава: " Уже семь дней прошло после нападения на Левана Хабеишвили, но никакого расследования не было начато. Это их прямая обязанность начать расследование. Мы требуем, чтобы было начато расследование всех этих актов насилия, потому что это прямая обязанность прокуратуры".

По словам членов "Единого национального движения", следственному органу также были представлены соответствующие доказательства того, что происходило на митинге. Адвокат требует начать расследование по статье о пытках.

Специальная следственная служба выступила с заявлением по поводу продолжающихся митингов в апреле и мае. Среди них речь идет об эпизоде с Леваном Хабеишвили. В нем говорится, что политику звонили, но он не отвечал на телефонные звонки и короткие смс-сообщения следователя и не откликнулся на вызов следствия.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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