07 мая 2024, 04:57

Шествие против закона об иноагентах прошло в Батуми

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Участники масштабного шествия против закона об иноагентах в Батуми призвали власти не отказываться от европейского пути Грузии. В акции приняли участие актеры Батумского театра, которые сообщили, что руководство пригрозило им расторжением контрактов за участие в протестах.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии проходят массовые акции протеста против закона об иноагентах. 4 мая 60 некоммерческих организаций призвали грузинским дипломатов сохранить верность европейскому курсу и высказать свою позицию по закону об иноагентах.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Масштабное шествие против законопроекта об иноагентах прошло 6 мая в Батуми. Оно началось у университета, от которого люди двинулись по улица города, скандируя "Сила в единстве!", пишет "Пирвели".

Видео с шествия публикует издание "Аджара ТВ". По его данным, участие в акции принимали молодежь, студенты. Они несли большие флаги Грузии и Евросоюза.

В акции также приняли участие актеры Батумского театра. Они сообщили, что руководство пригрозило им расторжением контрактов за участие в протестах, однако они все равно принимают в них участие.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить. 

Информация о протестах против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Кобахидзе отказался от визита в США из-за требования заморозить закон об иноагентах", "Грузинский парламент отменил пленарное заседание на фоне протестов в Тбилиси", "Число госпитализированных после акции протеста в Тбилиси выросло до 15".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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