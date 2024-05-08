Арестованы обвиняемые в вымогательстве силовики из Малгобека

08 мая 2024, 03:01

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Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывших полицейских из Малгобека, которые обвиняются в вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2023 года следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых по уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия, 22 октября они были арестованы. Однако 3 мая полицейские были отпущены на свободу. Верховный суд Ингушетии пояснил, что истек определенный законом срок предварительного следствия по делу и их содержание под стражей незаконно. Однако уже 6 мая силовики были вновь задержаны.

Бывшие сотрудники полиции, которые обвиняются в вымогательстве и превышении полномочий с применением насилия, заключены под стражу, такое решение принял по ходатайству следствия Магасский районный суд, пишет 7 мая "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по республике Ингушетия.

В настоящее время проводится следствие, идет сбор доказательств, пишет ТАСС.

На какой срок арестованы бывшие силовики - не сообщается.

Напомним, что, по версии следствия, 5 октября 2023 года четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги и требовали передать им права на принадлежащую ему квартиру в Карабулаке.

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