Силовики из Малгобека вновь задержаны по делу о вымогательстве

07 мая 2024, 02:00

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Обвиняемые в вымогательстве бывшие сотрудники полиции, которые были отпущены из СИЗО решением Верховного суда Ингушетии, вновь задержаны. Магасский районный суд рассмотрит вопрос об их аресте.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2023 года следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых по уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия, 22 октября они были арестованы. Однако 3 мая полицейские были отпущены на свободу. Верховный суд Ингушетии пояснил, что истек определенный законом срок предварительного следствия по делу и их содержание под стражей незаконно.

Бывшие сотрудники полиции, которые ранее были отпущены из СИЗО решением Верховного суда Ингушетии, вновь задержаны, пишет 6 мая следственное управление Следственного комитета России по республике.

По данным ведомства, им предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пытки). Ранее, в октябре 2023 года им было предъявлено обвинение по пунктами «а», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности) и пунктам «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).В Магасский районный суд направлено ходатайство о заключении бывших силовиков под стражу обратно.

Напомним, что, по версии следствия, 5 октября 2023 года четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги и требовали передать им права на принадлежащую ему квартиру в Карабулаке.

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