08 мая 2024, 01:03

Житель Майкопа осужден за вербовку в "Исламское государство"*

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К 17 годам лишения свободы приговорил суд жителя Майкопа Фархада Ахмадова, признав его виновным в вербовке в ряды "Исламского государства"*.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор местному жителю Фархаду Ахмадову.

По данным следствия, Ахмадов в 2023 году, будучи сторонником "Исламского государства"*, пропагандировал его деятельность, проводил беседы с рядом лиц, для которых в групповом чате размещал фотографии, видеоролики и аудиофайлы об этой террористической организации. Он также вел с ними переписку, склоняя к террористической деятельности, пишет 7 мая пресс-служба Южного окружного военного суда в своем телеграм-канале.

Кроме того, как утверждает следствие, он вовлек одного человека в совершение террористического акта путем поджога автомобиля, принадлежащего полицейскому. Это произошло в Майкопе. Однако совершить задуманное он не смог, так как был задержан силовиками.

Ахмадову были предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 (покушение на убийство), пункту "а" части 2 статьи 205 (совершение теракта организованной группой по предварительному сговору), части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием трех первых лет наказания в тюрьме, а остальных - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Кабардино-Балкарии были арестованы двое местных жителей, которые, по версии следствия, проводили в Нальчике собрания для вербовки местных жителей в "Исламское государство"*.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам", "Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам", "Защита сочла жестоким приговор Руслану Кашешову".

Автор: "Кавказский узел"

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