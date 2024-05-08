Три грузинских добровольца погибли на Украине

08 мая 2024, 02:02

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Бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогодзе, Бесо Ломидзе и Сосо Гугутишвили, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, убиты в районе Авдеевки.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце марта стало известно, что в боевых действиях на Украине погиб бывший сотрудник Минобороны Грузии Тенгиз Хания.

В ходе боевых действий в направлении Авдеевки погибли два грузинских добровольца Давид Гогодзе и Бесо Ломидзе, которые участвовали в боях на стороне Украины. Об этом 7 мая сообщил отряд "Черный орел", членами которого являлись погибшие, в своем аккаунте в соцсети X.

Каких-либо иных подробностей того, как погибли бойцы, не приводится.

6 мая стало известно о гибели на Украине еще одного члена отряда "Черный орел" Сосо Гугутишвили, он также погиб в направлении Авдеевки, пишут "Новости-Грузия".

По данным издания, с 24 февраля 2022 года в боях на стороне Украины погибли 66 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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