Грузинский доброволец убит на Украине

24 марта 2024, 06:57

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Уроженец Абхазии, бывший сотрудник разведки Минобороны Грузии Тенгиз Хания, участвовавший в боях на стороне Украины, убит в боевых действиях.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте стало известно, что Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили убиты в боевых действиях на Украине, сообщили грузинские добровольцы.

Убит грузинский боец Тенгиз Хания, воевавший на стороне Украины, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари Архи" на своей странице в Facebook*.

Хания воевал на направлении Авдеевка-Марьинка. Он был убит 22 марта. До сих пор тело погибшего не удалось вынести с поля боя.

Хания — беженец из Абхазии, участник войны в Абхазии и августовской войны 2008 года. В прошлом он состоял в разведывательном управлении Минобороны Грузии и в силах спецназначения МВД. С начала военной операции на Украине дважды был ранен, но возвращался в строй, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

По данным агентства, с февраля 2022 года в Украине погибли 62 грузинских бойца — граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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