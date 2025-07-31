Близкие потребовали госпитализации заключного в Азербайджане Гасанли

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У проводящего в заключении голодовку директора Abzas Media резко ухудшилось состояние здоровья. Близкие заявляют об отсутствии качественной медицинской помощи и требуют его госпитализации.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 20 июля осужденный директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его перевода в пенитенциарный комплекс в Умбакы, где он лишен встреч с близкими.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана.

В результате голодовки Гасанли ослаб, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Рубаба Гулиева. По ее словам, из-за отсутствия вентиляции Гасанли испытывает серьезные трудности. "Ульви уже падал в обморок из-за духоты в карцере. Там даже форточку в эту жару ему не открывают", - отметила супруга журналиста.

Его вес с начала голодовки понизился с 78 до 65 килограммов. "Ульви практически не оказывают медицинской помощи. Ему измеряют только кровяное давление. Врач отказался делать кардиограмму, сказав, что на это нет разрешения. Поэтому мы требуем госпитализации Ульви. Однако пока его не переводят в госпиталь", - рассказала Р.Гулиева.

22 июля к акции Гасанли в Бакинском СИЗО-1 присоединились Вагифгызы, Гасымова и Абсаламова. 28 июля они прекратили голодовку из-за опасений за состояние здоровья переживающих за них родителей.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".