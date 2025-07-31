×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:40, 31 июля 2025

Близкие потребовали госпитализации заключного в Азербайджане Гасанли

Ульви Гасанли. Фото: Ульвия Али/JAMnews

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У проводящего в заключении голодовку директора Abzas Media резко ухудшилось состояние здоровья. Близкие заявляют об отсутствии качественной медицинской помощи и требуют его госпитализации.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 20 июля осужденный директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его перевода в пенитенциарный комплекс в Умбакы, где он лишен встреч с близкими.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. 

В результате голодовки Гасанли ослаб, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Рубаба Гулиева. По ее словам, из-за отсутствия вентиляции Гасанли испытывает серьезные трудности. "Ульви уже падал в обморок из-за духоты в карцере. Там даже форточку в эту жару ему не открывают", - отметила супруга журналиста.

Его вес с начала голодовки понизился с 78 до 65 килограммов. "Ульви практически не оказывают медицинской помощи. Ему измеряют только кровяное давление. Врач отказался делать кардиограмму, сказав, что на это нет разрешения. Поэтому мы требуем госпитализации Ульви. Однако пока его не переводят в госпиталь", - рассказала Р.Гулиева.

22 июля к акции Гасанли в Бакинском СИЗО-1 присоединились Вагифгызы, Гасымова и Абсаламова. 28 июля они прекратили голодовку из-за опасений за состояние здоровья переживающих за них родителей.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
02:57, 31 июля 2025
Российские политологи назвали цели обнародования Баку деталей крушения самолета AZAL
Газопровод. Фото: https://neftegaz.ru/
15:38, 30 июля 2025
Поставки газа Украине рассчитаны на экономическую выгоду и политические бонусы для Баку
Фазиль Гасымов. Фото: с личной страницы Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:40, 30 июля 2025
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов пожаловался на избиение надзирателями
Шахин Шихлинский. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1189306369884517&set=a.484466570368504 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:42, 30 июля 2025
Арест сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оставлен в силе
Члены семей переселенцев. 30 июля 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-gorod-dzebrail-otpravlena-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-617219
08:46, 30 июля 2025
44 азербайджанские семьи вернулись в Джебраил
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Фото
13:26, 11 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему враждебность назначена на сейчас?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Cход селя в Тырныаузе. Скриншот видео https://t.me/mchskbr/7925
31 июля 2025, 18:45
Эвакуация жителей объявлена в Тырныаузе из-за схода селя

Сбор помощи для Палестины в Чечне. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
31 июля 2025, 13:48
Власти Чечни запретили сбор помощи для Палестины

Вода из-под крана. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot
31 июля 2025, 12:48
Использование воды из-под крана разрешено в Дагестане после массового отравления

Асланбек Казанчев и Анзор Батыров в зале суда. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2025-07-30/516648-vyneseny_prigovory_esche_dvum_uchastnikam_bandy_basaeva_i_hattaba
30 июля 2025, 17:37
Три жителя Кабардино-Балкарии получили сроки по делу об атаке на десантников в Чечне

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше