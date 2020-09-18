Комиссия не нашла в состоянии Ягублу угрозы для его жизни

18 сентября 2020, 10:20

Состояние оппозиционного политика Тофига Ягублу тяжелое, но стабильное, угрозы для его жизни нет, пришла к выводу государственная комиссия. Дочь политика опасается, что он не доживет до суда. Организация International Partnership for Human Rights призвала власти Азербайджана немедленно освободить Ягублу.

Тофиг Ягублу своей голодовкой требует отменить обвинительный приговор и оправдать его по делу о хулиганстве. Еще в ходе процесса он заявил о необъективности судебного разбирательства и обвинил суд "в выполнении политического заказа". Защита указывала на нарушения в деле политика. На призывы прекратить голодовку Ягублу неоднократно отвечал, что не отступится от своих требований. Он назвал себя жертвой провокации и заверил, что "либо его освободят, либо он умрет в заключении". Дочь Ягублу сочла приговор отцу местью за оппозиционные взгляды.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. 2 сентября он начал голодовку, а на следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. Дело против Ягублу партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиции, а правозащитники осудили обвинительный приговор. США, ЕС и Великобритания призвали власти Азербайджана пересмотреть дело. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась к властям Азербайджана с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику City Hospital на фоне угрозы комы. Состояние Ягублу остается тяжелым, сообщил его врач 17 сентября. При этом суд отсрочил рассмотрение жалобы Ягублу до 28 сентября. Дочь Ягублу назвала это решение "санкционированием смерти" политика.

Ягублу продолжает голодовку 17 сутки, сообщила сегодня его дочь Нигяр Хази.

"Вчера (17 сентября) вечером его обследовала специальная комиссия Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями и признала его состояние тяжелым. Теперь они и сами поняли, что состояние отца критическое, и он просто не доживет до апелляционного суда, который назначен на 28 сентября. За его жизнь ответственна власть Ильхама Алиева. Если он потеряет жизнь, то вся власть будет за это отвечать", - заявила Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Состояние Ягублу оценивается как тяжелое, но стабильное, сказал советник председателя правления комиссии Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Шахрияр Фатуллаев.

"Мы рекомендовали пациенту немедленно прекратить голодовку. В противном случае, если голодовка продолжится, протекающие в организме метаболические процессы могут еще более ускориться. В нынешней ситуации угрозы для жизни нет. В целом состояние Ягублу оценивается как тяжелое, но стабильное", - цитирует Фатуллаева Haqqin.az.

Организация International Partnership for Human Rights - IPHR ("Международное партнерство по правам человека") направила открытое письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразило свою озабоченность в связи с вынесением обвинительного приговора оппозиционному политику Тофигу Ягублу.

"Ягублу был признан виновным хулиганстве в ходе судебного разбирательства, которое не соответствовало международным стандартам справедливости", - сказано в заявлении IPHR, опубликованном на сайте организации.

Организация выразила солидарность другим правозащитникам, осуждающим дело против Ягублу. Она также считает, что обинения ему необоснованны и были выдвинуты "в отместку за его политические взгляды".

IPHR обращает внимание на то, что Ягублу в третий раз подвергается тюремному наказанию, и в предыдущем трехлетнем заключении, которое длилось до марта 2016 года, "его здоровье было существенно подорвано".

Авторы обращения указали, что Ягублу проводит длительную голодовку в знак протеста против своего незаконного заключения. "Преследование людей на основании их политических убеждений посягает на фундаментальное право выражать свое право и является серьезным нарушением международного права. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что в последние дни сотрудники полиции были привлечены для разгона мирных демонстрантов, призывающих к освобождению Тофига Ягублу, и что по меньшей мере 20 человек были подвергнуты задержаниям", - отмечено в заявлении.

В документе сказано, что IPHR "решительно осуждает незаконный приговор, вынесенный Тофигу Ягублу, и просит президента Азербайджана принять меры для немедленного пересмотра дела и немедленного и безоговорочного освобождения оппозиционера".

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".