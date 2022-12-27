Защита заявила о нарушении прав Тофига Ягублу в изоляторе

27 декабря 2022, 15:55

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Права оппозиционного политика Тофига Ягублу, который находится под административным арестом в Баку, ограничиваются, в частности, право на звонки и встречи с близкими и получение передач, заявил его адвокат Неймат Керимли.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева, мэрия отказалась согласовать протестную акцию. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. За полчаса до начала акции силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева. Задержанный в ходе акции Тофиг Ягублу был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават", говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Адвокат Неймат Керимли 27 декабря посетил Тофига Ягублу в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке Баку. Как рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла", самочувствие Ягублу нормальное. "Однако в связи с арестом он вынужден был прервать лечение, которое получал в связи с хроническим заболеванием. Этот перерыв в будущем может негативно отразиться на здоровье политика", - отметил адвокат.

По его словам, Ягублу только на четвертый день позволили позвонить домой, а в свиданиях с родными вовсе отказывают. "По законодательству арестант имеет право сразу по прибытию в пункт содержания позвонить своим близким. Впоследствии арестованному разрешено звонить дважды в неделю и раз в неделю видеться с близкими. Но Тофигу Ягублу в свиданиях отказывают", - отметил адвокат.

Он также указал на ограничение прав Ягублу в получении продуктов питания и одежды.

"По законодательству ограничений для передачи арестантам продуктов и одежды нет. В изоляторе дают некачественную еду, и обычно арестантам приносят пищу из дома. Тофигу Ягублу только на четвертый день позволили получить ограниченное число продуктов и одежды. Так ему пропустили только по одному экземпляру сменного белья и одежды, хотя он арестован на 30 суток. Полотенца ему вообще не дали", - продолжил Керимли.

По его словам, Ягублу содержат в камере на шесть человек. "Норматив соблюдается, однако его, политика, человека, которому за 60, поместили в одну камере с арестованными за употребление наркотиков", - отметил адвокат.

Защита готовит апелляционную жалобу на арест и в ближайшие дни представит ее, добавил адвокат

Дочь Ягублу Нигяр Хази заявила об опасениях в связи с возможностью подготовки уголовного дела против ее отца.

"Ильхам Алиев, кажется готовит новогодний сюрприз для Тофига Ягублу. Только что отец позвонил домой и сказал, что подозревает о подготовке чего-то против него. Полагаю, что против Тофига Ягублу может быть открыто новое уголовное дело", - написала Хази на своей странице в Facebook* вечером 26 декабря.

Адвокат Керимли, комментируя пост дочери политика сказал, что Ягублу с ним тоже поделился "определенными подозрениями", но просил пока не предавать огласке.

Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.