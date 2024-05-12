Сержант из Дагестана убит в зоне СВО

12 мая 2024, 08:17

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Сержант Рафик Махмудов убит в зоне спецоперации на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 870 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что на Украине убит Муртузали Абасов. Он стал, по меньшей мере, 869-м военнослужащим из Дагестана, которого власти официально признали убитым в ходе специальной военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне спецоперации на Украине убит уроженец села Уртиль, сержант Рафик Махмудов, сообщила 8 мая в своем телеграм-канале администрация Хивского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 870 бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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