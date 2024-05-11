Тигран Уриханян. Фото со страницы Уриханяна в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России) https://www.facebook.com/UrikhanyanTigran/posts/978833610280566

11 мая 2024, 16:40

Армянский оппозиционер задержан в России

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Силовики в России задержали лидера армянской оппозиционной партии Тиграна Уриханяна, объявленного в розыск по подозрению в незаконном предпринимательстве, сообщили в полиции Армении.

Лидер партии "Альянс", бывший депутат парламента от фракции "Процветающая Армения" Тигран Уриханян сегодня задержан в России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

Он пояснил, что российские силовики поставили в известность армянских коллег о задержании Уриханяна.

Бывший депутат был объявлен в розыск по уголовному делу, возбужденному по статье 442 УК Армении (незаконное участие в предпринимательской деятельности со стороны должностного лица), добавил представитель МВД.

Сам Уриханян опубликовал сегодня на своей странице в Facebook* свою фотографию, отметив, что она сделана в изоляторе. "Никол, я приду за тобой", - написал Уриханян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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