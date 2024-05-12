Нальчане указали властям на системную проблему с водоснабжением

12 мая 2024, 09:11

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Жители некоторых районов Нальчика уже длительное время испытывают проблему с водоснабжением, так как коммуникации не справляются с нагрузкой из-за бессистемной застройки города, заявили горожане, комментируя в соцсети отчет властей об устранении аварии на водоводе.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Нальчика и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 19 января 2023 года жители Баксана, Тырныауза и Нальчика раскритиковала отчет властей республики о том, что за три года в Кабардино-Балкарии построен 51 объект водоснабжения. Проблемы с водой в республике не решены, подчеркнули жители.

По словам мэра Нальчика Таймураза Ахохова, вечером 10 мая часть города осталась без водоснабжения после аварии на водоводе по улице Солнечная.

Утром 11 мая Ахохов отчитался в своем телеграм-канале, что ремонтные работы шли всю ночь, и что перебои с водоснабжением в городе сохраняются. Он отметил, что коммунальщики организовали подвоз воды жителям.

Пост о проблеме с водоснабжением в Нальчике был опубликован 11 мая в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 398 тысяч пользователей. На 08.10 мск 12 мая эта публикация набрала около 38 тысяч просмотров и 28 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на плохую организацию подвоза воды и на постоянные проблемы с водоснабжением в городе.

"Знаете, что прискорбно? Подвоз воды в жилищный комплекс организован, а вот в больничный комплекс нет. Там пациенты и работники без воды", – написала mashukova29.

"По Нахушева с прошлого года нет нормальной горячей воды. Купаемся, нагревая воду как в сёлах раньше. Центр города", – написал пользователь dzhamilia_shop_.

"По Мечникова в центре уже полтора года на 4-м и 5-м этажах совсем слабый напор воды. Газовые колонки по этой причине часто не работают", – отметила urceva_07.

"У нас на Ленина нет горячей воды уже несколько месяцев", – пожаловался пользователь ___za333.

Другая часть комментаторов заявила, что причиной проблемы с водоснабжением является бессистемная застройка города. "Вот и первые проблемы пошли с этой застройкой на Горной. Несколько лет и там ужас будет происходить", – отметила e_mts1010.

"То ли ещё будет. С таким количеством новостроек Нальчик скоро ждёт коммунальный коллапс", – заявил пользователь zxn85_.

"Пока не случился коллапс, может руководству стоит призадуматься как выйти из ситуации, когда столько новостроек нужно обеспечить газом и водой", – высказала схожее мнение abregova.mira.

"Строят дороги и дома, а как обеспечить хорошей коммуникацией – руки не доходят. Сто раз копают засыпают", – подчеркнул пользователь baragunovai.

"Столько домов вводится в эксплуатацию, кто-нибудь проверяет на сейсмостойкость, при строительстве учитывают состояние грунта? Какие проверки проходят построенные здания? Всё-таки у нас сейсмически активная зона, надеется на авось страшно", – написал пользователь madi_7725.

Напомним, в январе 2023 года нальчане пожаловались, что на протяжении нескольких недель в различных частях города периодически прекращается подача воды, а власти и коммунальщики не реагируют на обращения жителей. 16 апреля 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества. В конце мая-начале июня 2023 года после ливней часть Нальчика осталась без водоснабжения.

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