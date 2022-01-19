Фрагмент публикации с отчетом властей Кабардино-Балкарии о новых объектах водоснабжения. Источник: https://www.instagram.com/p/CY6HgpSoKij/

19 января 2022, 20:08

Жители Кабардино-Балкарии указали властям на проблемы с водоснабжением

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи Instagram в ответ на отчет властей о новых объектах водоснабжения в Кабардино-Балкарии указали на проблемы с водой в республике, которые до сих пор не решены.

В республике за три года в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" Минстрой Кабардино-Балкарии совместно с районными муниципалитетами построили 51 объект водоснабжения. "Это позволило обеспечить качественной питьевой водой более 21 тысячи человек", - сообщило региональное правительство.

Так, в 2019 году возведены системы водоснабжения в селениях Белоглинское и Дальнее. В 2020 году построены и реконструированы 32 объекта водоснабжения, в 2021-м - 17. "Это объекты в селениях Кишпек, Кенделен (2 объекта), Карагач, Красносельское, Пролетарское, Урвань, Лашкута, Баксаненок (2 объекта), Лечинкай, Хушто-Сырт, Белокаменское, Верхний Куркужин (2 объекта), Герпегеж и станице Александровская", - сказано в сообщении, опубликованном 18 января на сайте правительства Кабардино-Балкарии.

Скриншот сообщений со страницы "Патриот Кабардино-Балкарии" в Instagram https://www.instagram.com/p/CY6HgpSoKij/Этот отчет правительства был опубликован сегодня и в Instagram-паблике "Патриот Кабардино-Балкарии", насчитывающем 369 тысяч подписчиков. Пользователи соцсети в комментариях под постом написали, что многие проблемы с водоснабжением так и не решены. "Баксан ул.Мусова - воды нет. Особенно летом вообще нету. После дождя может быть что-то и капнет", - комментирует nyrov_artik. "А в Чегеме все еще раз в неделю отключают воду на день, [и так] всю мою жизнь", - пишет bokari.

"Когда подведут воду в микрорайон Дубки 07, за перинатальным центром в Нальчике [?]", - спрашивает aslandyshekov454. "В Дубках (дачи) возле перинатального центра нет воды, черта горда!" - возмущается viacheslav2798. "А в Баксане столько лет не могут сделать воду", - отмечает aishat_________l. "Осенью у нас в селе пробурили скважину, и что толку, она не работает", - пишет eliza.312_.

"В Тырныаузе когда будет замена старых труб на новые [?]", - задает вопрос fatimabuzieva. Там же опубликован ответ администрации Баксана. "Учитывая сильную изношенность водопроводных сетей и практически полное отсутствие платежей за потребляемую воду, МУП "Баксанский водоканал" делает все, что может для обеспечения населения питьевой водой. В этом году вопрос с водоснабжением полностью должен быть решен благодаря реализации проекта "Баксанский групповой водопровод", - сказано в сообщении baksan_official.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в ноябре 2021 года жители села Псыгансу Урванского района заявили, что систематически наблюдаются перебои с водоснабжением, а власти села не могут решить эту проблему. О перебоях с подачей воды в своем селе они жаловались и годом ранее.

Примечание:

"Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа", "Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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