Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на качество водоснабжения

16 апреля 2023, 17:45

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Во многих населенных пунктах Кабардино-Балкарии вода поступает с перебоями или низкого качества, отметили пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай.

"Кавказский узел" писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 31 января жители Нальчика заявили, что на протяжении нескольких недель в различных частях города, в том числе в СДТ "Труженик", СНТ "Осина", Белой Речке и Вольном ауле периодически прекращается подача воды, а власти и коммунальщики не реагируют на обращения людей. 12 февраля пользователи соцсети пожаловались,что в селе Жемтала Черекского района неделю отсутствует подача воды, график подвоза срывается, а бутилированной воды в магазинах не хватает на всех. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть указала, что в некоторых других селах республики тоже проблема с водоснабжением.

Правительство Кабардино-Балкарии отчиталось, что в селении Лечинкай Чегемского района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" ведётся ремонт водозаборного сооружения родника и дренажа впервые за 40 лет. "Реконструкция завершится к концу весны, она позволит существенно улучшить качество воды и увеличить ее количество в домах почти 4 тысяч жителей селения Лечинкай. Еще один объект в рамках нацпроекта строят в сельском поселении Нартан", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики от 15 апреля.

Это сообщение перепостил Instagram*- паблик "Патриот КБР", на который подписана 381 тысяча человек. К 17.30 мск эта запись набрала 24 комментария.

Пользователи сети отметили, что в их населенных пунктах проблемы с водой не решаются. "Больная тема. Сколько лет живу в Малке в летнее время вообще вода до нас не доходит", - написала b_kamergoeva. "Тоже самое в Шалушке, а деньги берут, вне зависимости от того, есть вода или нет", - ответила ей bittirova_1767. "Повезло им, у них летом будет вода. А вот у нас в Аргудане не будет, не доходит до нас?" - спросила mashukova_marianna_07."В Чегем 2 тоже всегда проблема с водой. Хоть бы и у нас что-нибудь с этим сделали бы", - выразил надежду пользователь nail_studio_zita_varitlova. "Жемталу когда услышат?" - поинтересовалась rdugorliev.

Некоторые пользователи пожаловались на качество воды в Баксане."А когда в районом центре, одном из самых больших городов республики, будет круглосуточное водоснабжение? С нормальной водой, а не с запахом тины час после подачи воды? Если кто не понял, это город Баксан", - написал пользователь 07_emercom. "А когда в Баксане улучшат?" - поддержала saida_shogenova.

"Кавказский узел" также писал, что 19 января жители Баксана, Тырныауза и Нальчика раскритиковали отчет властей республики о том, что за три года в Кабардино-Балкарии построен 51 объект водоснабжения. Жители подчеркнули, что проблемы с водой в республике не решены.

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