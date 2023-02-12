Сельчане в Кабардино-Балкарии пожаловались на недельное отсутствие водоснабжения

12 февраля 2023, 07:36

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В селе Жемтала Черекского района неделю отсутствует подача воды, график подвоза срывается, а бутилированной воды в магазинах не хватает на всех, пожаловались местные жители в соцсети. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть указала, что в некоторых других селах республики тоже проблема с водоснабжением.

11 февраля в Instagram-паблике* goloskbr была опубликована жалоба жителя села Жемтала в Черекском районе Кабардино-Балкарии о длительном отсутствии подачи воды. "У нас в селе Жемтала уже больше недели нет воды. Обычно раз в неделю давали воду, но уже совсем не дают. Во всем селе нет нормального водоснабжения. Мы долго терпели, но уже невозможно терпеть. В доме нет ни капли воды", – написал он.

На 06.00 мск 12 февраля эта запись в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 155 тысяч пользователей, набрала 249 отметок "нравится" и 35 комментариев. Часть их авторов подтвердила отсутствие водоснабжения в селе.

"У некоторых неделю нет воды. Мы в той же Жемтале живём, и у нас месяц нет воды. А администрация Черекского района мне каждый раз отвечает, имейте терпение", – пожаловалась dinarochka_020886_.

"Без воды тяжело. Кашу надо сварить, а без воды и не сварить, и в магазине нет обычной воды уже", – написала vmariana777.

"Воды нет не из-за того что не дают, а из-за того что той же воды нет и в колодце", – отметил tahirboziev889.

"Обычно в неделю один раз давали". Ну как так?" – спросила vika.ham.

"Бедные люди, какой ужас, как можно жить без воды? И что значит, один раз в неделю?" – задалась вопросом zhanna.darkk.

Другая часть пользователей раскритиковала чиновников. "И еще приходят за воду деньги собирать. Какие деньги, за что? За то, что село без воды сидит? Администрации и дела нет до этого", – написала sakishabetyganova.

"Идите и спросите с вашего местного самоуправления. Они чем там занимаются, если не решают ваши проблемы? Ну, а если не могут решить, то им пора сменить место работы", – считает пользователь dzhu._dzhu.

"Как можно это терпеть на регулярной основе? Вам всем надо собраться и идти в администрацию и требовать с них нормального водоснабжения. На дворе 2023 год, это ненормально днями и неделями жить без воды", – подчеркнул пользователь flavia_de_luce_.

"Вам одну насосную станцию за 800 тысяч, бурение скважины тоже входит в стоимость, и вопрос был бы решён. Село небольшое", – написал пользователь otoplenie_07kbr.

"В прокуратуру жалобу пишите", – посоветовал пользователь arxidea235.

Еще одна часть комментаторов заявила, что проблема с подачей воды и в других селах Кабардино-Балкарии. "Такое и в Белой Речке творится", – отметил пользователь с ником 10375____.

"То же самое в селе Батех, Зольский район. Дают через день. Но иногда могут забыть, пропустить график", – отметила evelina_knyazeva._00766.

На 06.00 мск 12 февраля на сайте администрации Черекского района нет комментариев относительно жалоб жителей села Жемтала на длительное отсутствие подачи воды.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 31 января жители Нальчика заявили, что на протяжении нескольких недель в различных частях города, в том числе в СДТ "Труженик", СНТ "Осина", Белой Речке и Вольном ауле периодически прекращается подача воды, а власти и коммунальщики не реагируют на обращения людей.

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