Нальчане призвали чиновников решить проблему с подачей воды

31 января 2023, 12:33

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На протяжении нескольких недель в различных частях Нальчика, в том числе в СДТ "Труженик", СНТ "Осина", Белой Речке и Вольном ауле периодически прекращается подача воды, а власти и коммунальщики не реагируют на обращения жителей, пожаловались нальчане в соцсети.

30 января в Instagram-паблике* goloskbr были опубликованы несколько постов с жалобами жителей Нальчика на перебои с водоснабжением. "Белая Речка, цемзавод, нет воды. У нас у всех котлы на подпитке работают, мой котел отключился, батареи холодные", – пожаловался один из нальчан.

На 12.00 мск 31 января эта запись набрала 190 отметок "нравится" 21 комментарий, часть их авторов заявила, что в их домах также нет водоснабжения.

"В Сармаково тоже нет воды, уже неделю", – отметил пользователь rozzz376.

"У половины села подвесные котлы, на данный момент у нас в доме нет отопления, так как воды с утра нет, давление упало, и мы сидим в холоде, многодетная семья. На каждый сезон у властей свои оправдания, уже будем писать в прокуратуру", – написала appaeva.anyuta не уточнив при этом, о каком населенном пункте идет речь.

"Как зима света нет, следовательно, воды нет, а теперь и давление газа убавляют. С газом-то что? У некоторых котлы отключаются. Вообще не справились в этом году коммунальщики. Мусор месяцами стоит", – возмутилась galiakhashkulova.

"Звонить в диспетчерскую нет смысла. В 9 утра воды уже нет, в 7 вечера ее еще нет. Дома дети, старики", – написал пользователь hapaevaz.

Еще одна жалоба на отсутствие воды была размещена в этом же паблике от жителей садоводческого некоммерческого товарищества (СДТ) "Труженик" в Нальчике. "С 8 января нам жителям СДТ "Труженик" каждый день отключают воду в разное время", – пожаловался автор поста. По его словам, сотрудник Водоканале заявил, что проблема с подачей воды связана с тем, что замерзла вода в реке.

На 12.00 мск 31 января эта запись набрала 100 отметок "нравится" и 23 комментария. "Вода в реке замёрзнуть не может. Она может замёрзнуть в трубах", – отметил пользователь lina229lina.

"У нас на Белой речки уже второй месяц людей мучают, сегодня полвосьмого утра дали, а в девять уже выключи. А как людям на работу собираться?" – задался вопросом arkesdzhaboev.

"У нас в Вольном ауле в микрорайоне "Нарт" вообще отсутствует вода, нам её не подключают вообще. Тоже без воды устали. Администрация города Нальчик тянет с водоснабжением", – написала ___betaaa___.

"Та же ситуация в СНТ "Осина", исправно платим за воду, но получаем её капельным путём. Сами обслуживаем, трубы, насосы, электричество и всё равно страдаем от отсутствия воды. Построили многоквартирные дома, подключили их и перекрыли воду частникам. Кто это должен отслеживать? Жалобы не дают результатов", – подчеркнул пользователь nice.zakaeva.

"Почему в нашей республике не слышат народ, что твориться? Наши чиновники как работают? Если они не соответствуют своим занимаемым должностям, пусть освобождают тогда", – заявил пользователь sara886rus.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 12.00 мск 31 января на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб жителей на отсутствие подачи воды.

Напомним, ранее жители Нальчика и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 19 января жители Баксана, Тырныауза и Нальчика раскритиковала отчет властей республики о том, что за три года в Кабардино-Балкарии построен 51 объект водоснабжения. Проблемы с водой в республике не решены, подчеркнули жители.

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