Правозащитники потребовали госпитализировать Абида Гафарова

24 декабря 2022, 23:46

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Азербайджанский журналист и активист Абид Гафаров после перенесенной клинической смерти этапирован в колонию из тюремной больницы, несмотря на плохое состояние, сообщила его супруга. Пенитенциарная служба обязана обеспечить лечение активиста, Гафаров должен быть госпитализирован, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря резко ухудшилось состояние здоровья у отбывающего тюремное наказание в Азербайджане активиста и журналиста Абида Гафарова. Он перенес в тюремном госпитале клиническую смерть, заявила его супруга. В Пенитенциарной службе подтвердили, что Гафаров находится в лечебном учреждении, однако опровергли информацию о его клинической смерти.

В Ясамальском районном суде Баку 6 июля состоялось рассмотрение жалобы ветеранов второй карабахской войны на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова. Ветераны потребовали привлечь главу объединения к ответственности за клевету и оскорбление. Сначала частными обвинителями против Гафарова выступили семь ветеранов, позже четверо отозвали жалобы. Предметом разбирательства стало его выступление 27 мая перед зданием Ясамальского райсуда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Претензии обвинителей вызвали слова Гафарова в адрес ветеранов о том, что они мирятся с тем, что их "за людей не считают". Ясамальский райсуд 13 июля приговорил Абида Гафарова к одному году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова.

23 декабря Абида Гафарова этапировали из Лечебного учреждения Пенитенциарной службы в колонию № 14, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Эльнара Гафарова.

24 декабря она встретилась с мужем в исправительном учреждении через стеклянную перегородку."У Абида с левой стороны лица не было чувствительности. У него шум в ушах, значительно усилились головокружения. Абид настоятельно требует, чтобы его вернули в лечебное учреждение, нормально обследовали, обеспечили лечением. Он почти месяц находился в тюремном госпитале и ему так и не поставили диагноз. Ему сказали, что "все в порядке" и вернули в колонию, хотя два дня назад он перенес клиническую смерть. Мы не знаем, как быть", - рассказала Гафарова

Пенитенциарная служба ответственна за жизнь и здоровье заключенных и обязана принять меры для обеспечения эффективного лечения, подчеркнул исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Он должен быть немедленно госпитализирован. Когда мы довели до общественности, СМИ информацию о клинической смерти Абида Гафарова, угрозе его жизни, надеялись, что Пенитенциарная служба более ответственно отнесётся к лечению активиста. Го они, видимо, решили его "наказать" - вернули больного человека в тюрьму. Наша организация будет добиваться госпитализации Гафарова. С этим человеком может произойти непоправимое и вся ответственность за это будет на государстве", - отметил Сафаров.

В связи с выходным днем получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, что правозащитники признали А.Гафарова политзаключенным.

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