Здоровье Абида Гафарова резко ухудшилось в тюрьме

23 декабря 2022, 12:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Резко ухудшилось состояние здоровья у отбывающего тюремное наказание в Азербайджане активиста и журналиста Абида Гафарова. Он перенес в тюремном госпитале клиническую смерть, заявила его супруга. В пенитенциарной службе подтвердили лечение Гафарова в лечебном учреждении, однако опровергли информацию об его клинической смерти.

Как сообщал "Кавказский узел" в Ясамальском районном суде Баку 6 июля состоялось рассмотрение жалобы ветеранов второй карабахской войны на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова. Ветераны потребовали привлечь главу объединения к ответственности за клевету и оскорбление. Сначала частными обвинителями против Гафарова выступили семь ветеранов, позже четверо отозвали жалобы. Предметом разбирательства стало его выступление 27 мая перед зданием Ясамальского райсуда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Претензии обвинителей вызвали слова Гафарова в адрес ветеранов о том, что они сейчас мирятся с тем, что их "за людей не считают". Гафаров упрекнул ветеранов в том, что они не борются за свои права, упрекает их в "покорности", указано в жалобе. Ясамальский райсуд 13 июля приговорил Абида Гафарова к одному году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Абила Гафарова Эльнура, состояние здоровья ее мужа ухудшилось еще в ноябре. «Десять дней у Абида была высокая температура. Он просил, чтобы его перевели в тюремную больницу, но этого не делали. Когда уже температура достигла 41 градуса, врач колонии сказал, что у Абида может случить инсульт и только после этого его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы», - рассказала Э.Гафарова.

Но и в тюремном госпитале состояние А.Гафарова не улучшалось. «По вечерам у него повышалась температура, давление опускалось до 60/40. Сегодня (23 декабря) он позвонил и сообщил о том, что вчера перенес клиническую смерть. Он внезапно упал и, по всей видимости, у него случился инсульт. Когда он упал, медики сначала подумали, что он скончался. Но потом его перевели в реанимацию и шокером стали делать массаж сердца, после этого он стал постепенно приходить в себя. Он сам не помнит всего этого, ему потом рассказали обо всем случившемся», - продолжила Э.Гафарова.

Она отметила, что в настоящее время кассационная жалоба ее мужа находится в Верховном суде, но дата рассмотрения еще назначена. «Моего мужа несправедливо и необоснованно арестовали. До ареста он был совершенно здоров. Ухудшение его здоровья связано именно с этим уголовным делом и несправедливостью, с которой он столкнулся», - сказала Э.Гафарова.

По ее словам, А.Гафарова к месту телефонных разговоров подвели заключенные, которых госпитализировали в ту же палату. «Абид и сейчас плохо чувствует себя, сказал, что левую сторону тела не чувствует. Не чувствует он и левую часть лица. На руке у него мало чувствительности. Он не может что-то держать рукой. У него боли в голове, шум в ушах. Это все признаки инсульта», - сказала Э.Гафарова.

Начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехмана Садыгов опроверг информацию о клинической смерти Гафарова. «Вчера у него понизилось давление. Врачи вмешались, оказали необходимую помощь и в настоящее время у него со здоровьем каких-либо проблем нет. Лечение продолжается. Сегодня с ним встретились родственники», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Садыгов.

Напомним, что правозащитники признали А.Гафарова политзаключенным.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.