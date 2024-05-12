Три бойца из Володарского района убиты на Украине

12 мая 2024, 00:34

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Ербалат Бершбаев, Бауржан Есенов и Тулеген Шамуратов убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 316 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что к 11 мая власти сообщили о том, что в зоне СВО убиты как минимум 313 военных из Астраханской области.

Ерболат Бершбаев участвовал в военной операции на Украине с ее начала. Получив тяжелое ранение, попал в госпиталь, умер 3 декабря 2023 года. Ему было 25 лет, сообщила 11 мая администрация Володарского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

О гибели Бауржана Есенова районные власти сообщили 17 апреля, отчитываясь об открытии мемориального стенда.

20 февраля районные власти сообщили, что в зоне военной операции убит Тулеген Шамуратов. Ему было 39 лет, дата смерти - 29 декабря 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 316 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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