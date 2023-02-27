Список политзаключенных в Азербайджане сократился до 93 человек

27 февраля 2023, 14:45

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Азербайджанские правозащитники опубликовали обновленный список политзаключенных, в котором число имен сократилось со 100 до 93.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2022 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал список из 100 политзаключенных. Число политзаключенных длительное время близко к сотне, отметил один из составителей списка, глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Опубликованный в ноябре 2022 года список был разделен на семь групп: "журналисты и блогеры" (шесть человек), "члены оппозиционных партий и движений" (четыре человека), "депортированные из Германии политэмигранты" (пять человек), "верующие" (18 человек), "осужденные по тертерскому делу" (27 человек), "осужденные по гянджинскому делу" (27 человек) и "пожизненно заключенные" (13 человек).

Союз «За свободу политзаключенных Азербайджана» опубликовал обновленный список политзаключенных в стране, сообщает сегодня Turan. В список вошли имена 93 человек. Список, как и ранее, разделен на семь групп. В группу "журналисты и блогеры" включены шесть человек, как и в группу "члены оппозиционных партий и движений".

В группу "депортированные из Германии политэмигранты" по-прежнему включены пять человек. В группу "религиозные активисты" включены 29 человек, к группе "осужденные по тертерскому делу", отнесены восемь человек, к группе "осужденные по гянджинскому делу" - 26 человек. В седьмой группе, "осужденные к пожизненному заключению", по-прежнему 13 человек, пишет агентство.

Обновленный список политзаключенных подготовили директор Института мира и демократии Лейла Юнус и глава общественного объединения «Центр мониторинга политзаключенных» Эльшан Гасанов, информирует сегодня Meydan.tv.

Союз «За свободу политзаключенных Азербайджана» пояснил, что список подготовлен в соответствии с резолюцией о политзаключенных, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в октябре 2012 года, говорится в публикации.

Напомним, в резолюции ПАСЕ определены пять критериев понятия "политзаключенный": 1) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; 2) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; 3) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; 4) если человек задержан на дискриминационной основе; 5) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

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