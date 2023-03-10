Баку потребовал от Тегерана информацию о судьбе пропавшего азербайджанца

10 марта 2023, 05:25

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Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением в этой стране азербайджанского гражданина Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь.

Как сообщал "Кавказский узел", после нападения на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

Во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. Президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом. Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, сотрудники посольства и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку, хотя генеральное консульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

В МИД Азербайджана 9 марта поступило обращение по поводу исчезновения в Иране азербайджанского гражданина, 25-летнего студента Йенского университета в Германии Фарида Сафарли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» официальный представитель внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, Сафарли отправился 20 февраля в Иран, а с 4 марта перестал выходить на связь. Министерство иностранных дел Азербайджана направило в посольство Ирана в Баку ноту с требованием прояснить судьбу молодого человека. Параллельно азербайджанские дипломаты расследуют исчезновение Сафарли и пытаются разыскать его.

Гаджизаде отметил, что ведомство планирует информировать общественность о результатах расследования. Он напомнил, что после нападения на посольство Азербайджана азербайджанским гражданам рекомендовали не посещать Иран без необходимости, а тем, кто все же направится туда, предписывали проявлять повышенную осторожность.

Мать Сафарли Диляра Аскерова, которая сейчас находится в Германии рассказала корреспонденту «Кавказского узла» подробности поездки сына в Иран. По словам Аскеровой, некоторое время назад Сафарли познакомился с некой девушкой из Ирана, которая приезжала в город Йену Германии на практику.

"Девушка после окончания практики вернулась в Иран, однако мой сын поддерживал с ней связь. Они договорились встретиться в Стамбуле. Фарид отправился в Стамбул. Однако его знакомая не приехала, как она объяснила из-за того, что не смогла получить визу в Турцию. В связи с этим, Фарид решил поехать в Ира"», - рассказала женщина.

По ее словам, с 4 марта мобильный телефон Сафарли отключен и по другим каналам связи он не давал матери о себе знать. «6 марта на короткое время его номер в Telegram оказался доступным. Я сразу стала звонить ему, но никто не отвечал на звонки. Фарид обычно отвечает на мои звонки сразу. Возможно, телефон был не у него, и кто-то включил устройство, чтобы искать какую-то информацию. Спустя 10 минут телефон вновь выключился. Я полагаю, что Фарида задержали», - рассказала мать молодого человека.

Получить комментарии посольства Ирана в Азербайджане корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

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