Аналитики сочли открытие консульства Ирана в Сюнике предупреждением Азербайджану

21 октября 2022, 21:17

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Открытием генконсульства в Капане Иран сигнализирует Азербайджану, что не стоит пытаться изменить границы в регионе, подчеркнули армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", командующий сухопутными войсками Ирана Мохаммад Пакпур назвал учения на границе с Азербайджаном, который стартовали 17 октября, демонстрацией готовности ответить на угрозы со стороны соседних стран. Учения объявлены на фоне обсуждения проекта Зангезурского коридора и развивающегося азербайджано-турецкого взаимодействия, предположили бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров и армянский политолог Вардан Восканян.

8 сентября на встрече с армянской общиной Владивостока Никол Пашинян заявил, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией. Армянские политологи указали, что Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. Азербайджанские аналитики подчеркнули, что Баку может настаивать на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении.

Исламская Республика Иран сегодня открыла генеральное консульство в городе Капан Сюникской области Армении. На церемонии открытия генконсульства присутствовали министры внешнеполитических ведомств двух стран Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдолахиян, сообщил сегодня МИД Армении.

Мирзоян заявил, что "Армения высоко ценит решение Ирана открыть генконсульство в Сюникской области, которая является опорой страны" и сообщил о намерении открыть генконсульство Армении в Тебризе. "Наше сотрудничество включает в себя достаточно обширную политическую повестку, а также прочные связи в сферах торговли, энергетики, транспорта, туризма, культуры, науки, образования, что планируется расширить. Это также станет показателем теплых отношений между двумя дружественными соседями, уникальной вехой в обеспечении мира и безопасности в регионе", - приводятся его слова на сайте МИд Армении

Генконсул Ирана в Капане Мортаза Абедин Варами на вопрос журналистов о том, что в Сюнике эскалация чрезвычайно высока, и люди нервничают из-за атмосферы страха, "посоветовал жителям Капана не беспокоиться, поскольку они здесь ради армянского народа".

"Мы являемся гонцами мира в Армении и хотим видеть Армению как стабильную страну", - заявил Варами и напомнил заявления иранских высокопоставленных чиновников, что "Иран не может допустить изменения границ в регионе",

Заявление о несогласии с изменением границ в регионе сделал 20 октября в Ереване министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. "Мы четко выразили свое несогласие с любыми геополитическими изменениями и границами на Кавказе (...).Мы считаем, что уважение территориальной целостности стран Кавказского региона следует рассматривать как принцип . Мы рассматриваем безопасность Армении как безопасность Ирана и региона, и мы выражали нашу обеспокоенность любыми действиями, которые вызывают присутствие иностранных сил в регионе", - процитировало его слова 20 октября агентство Jahan News.

Само генконсульство Ирана в Капане имеет символическое значение. его открытие содержит определенный политический месседж и демонстрирует позицию Ирана в отношении армянского Сюника, как значимого для него пояса, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

"В этом смысле заявления Ирана всегда были открытыми, просто открытием генконсульства Иран продемонстрировал, что он готов и на определенные действия, кроме просто заявлений", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Акоп Бадалян.

При этом по его словам, на этом этапе пока сложно сказать, насколько эта готовность к действиям может соответствовать сделанным заявлениям, потому что заявления Ирана более чем категоричные.

Политобозреватель также добавил, что принято акцентировать внимание на вопрос безопасности в Сюнике, что, конечно, чрезвычайно важно, но на реальности нужно смотреть и в долгосрочной перспективе. В этом смысле, по его словам, в Сюнике очень важное значение будут иметь экономические и демографические процессы, потому что проблемы решаются не только силовым способом, но и мягкой силой.

Политолог Армен Варданян также считает, что открытием генконсульства в Капане Иран направляет "очень серьезные месседжи" Азербайджану, чтобы тот не пытался даже перейти "красные линии". "Надеюсь, что Иран повлияет на ситуацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Иран организовал масштабные учения на границе с Азербайджаном, напомнил Варданян.

"Сложно сказать, насколько далеко может зайти Иран своими заявлениями и действиями, но в регионе сложилась беспрецедентная ситуация. В прошлом, конечно, были взлеты и падения со скандалами в дипотношениях Ирана и Азербайджана, но никогда не было, чтобы Иран на границе с Азербайджаном проводил военные учения таких масштабов", - отметил Варданян.

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