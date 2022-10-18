Иран назвал учения на границе с Азербайджаном демонстрацией силы

18 октября 2022, 16:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учения Ирана на границе с Азербайджаном демонстрируют готовность ответить на угрозы со стороны соседних стран, заявил командующий сухопутными войсками Ирана Мохаммад Пакпур. Учения объявлены на фоне обсуждения проекта Зангезурского коридора и развивающегося азербайджано-турецкого взаимодействия, предположили бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров и армянский политолог Вардан Восканян.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября на встрече с армянской общиной Владивостока Никол Пашинян заявил, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией. Армянские политологи указали, что Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. Азербайджанские аналитики подчеркнули, что Баку может настаивать на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении.

Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) проводят масштабные учения на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан, сообщило сегодня агентство "Мехр".

Маневры идут на севере провинции в районе реки Арас (азербайджанское название - Араз, также известна как Аракс - Прим. "Кавказского узла), их цель – повысить боевую готовность сухопутных подразделений КСИР.Учения стартовали 17 октября, сегодня в район, где они проходят, были направлены другие подразделения сухопутных войск КСИР - все виды танков, артиллерийских орудий, бронетехники, а также ракетные установки и другая техника, говорится в сообщении, переведенном на русский язык "Кавказским узлом".

Учения также включают в себя переброску военных на вертолетах, операции боевых вертолетов, ночные марш-броски, использование ударных БПЛА и беспилотников-самоубийц, наведение понтонного моста через реку Арас, указал командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур. По его словам, "учения несут мир и дружбу соседним странам". "Послание учений для соседних стран - мир и дружба и укрепление стабильной безопасности, а для противников - объявить о готовности сухопутных войск КСИР вместе с другими вооруженными силами защищать границы страны и решительно реагировать на любую угрозу", - приводятся его слова в сообщении.

Иран уведомил Азербайджан о намерении провести учения, сообщил посол Ирана Сеид Аббас Мусави. "Мы проинформировали братский Азербайджан об этих военных учениях", - привело его слова 15 октября агентство Report.

На сайте МИД Азербайджана на 16.00 мск 18 октября не содержится комментариев относительно учений в Иране. Также согласно отчету пресс-службы ведомства о телефонном разговоре между министром Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом, который состоялся 15 октября, тема учений не обсуждалась двумя главами МИД.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров счел учения попыткой надавить на Баку в связи с проектом Зангезурского коридора. "Иран видит в этом угрозу его сухопутному сообщению с Арменией. Напряженность нарастает", - привело его слова сегодня агентство Turan.

По его мнению, ослабление позиций России в регионе у некоторых кругов Ирана вызывает соблазн перехватить инициативу. "Азербайджано-турецкое военное сотрудничество, и сотрудничество Азербайджана с другими странами, позволяет сдержать такие попытки. Тем не менее, Азербайджана должен быть готов к принятию ответных шагов", - приводятся его слова в публикации.

6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Схожее мнение высказал армянский иранист Вардан Восканян. Он предположил, что место проведения учений выбрано на фоне политической ситуации в регионе. "Иранцы посылают четкий геополитический сигнал с целью обуздать аппетиты азербайджано-турецкого тандема на Сюникскую область Армении", - привело ее слова 17 октября агентство News.Am.

Военные учения вооруженных сил Ирана – это не что-то новое, заявил представитель МИД Ирана Насер Кянани. По его словам, учения проводятся в разное время в соответствии с потребностями иранской армии, проинформировало 17 октября APA.

Иран и ранее проводил учения, в том числе недалеко от границы с Азербайджаном. В частности, 24 августа было объявлено о старте маневров Вооруженных сил Ирана с массовым применением более 150 беспилотников различных видов и модификаций. Вооруженные силы Ирана отрабатывали взаимодействие с боевыми беспилотниками на обширной территории от Персидского и Оманского заливов на юге до районов на севере и западе Ирана, сообщило в тот же день ТАСС.

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