Алиев и Пашинян подтвердили взаимное признание территориальной целостности Азербайджана и Армении

07 октября 2022, 08:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, заявили после встречи в Праге Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Армения согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 24 апреля Пашинян заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали 6 октября опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, говорится в заявлении по итогам встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, которая состоялась в Праге.

"Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября. Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов", - цитирует сегодня итоговое заявление News.am.

31 августа на встрече в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести. Кроме того, обсуждались демаркация границ и пограничная безопасность, проблемы разблокирования Нагорного Карабаха и урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

При этом Ильхам Алиев заявил, что на встрече в Праге не смог получить от Никола Пашиняна ответа о маршруте автодороги в Нахичевань в рамках открытия коммуникаций. "По сути это (открытие коммуникаций) уже должно было произойти, так как это является обязательством Армении, взятым 10 ноября 2020 года, но которое до сих пор не выполнено. К сожалению, когда я сегодня обратился к премьер-министру Армении с предложением, наконец, предоставить нам маршрут автомобильной дороги, то снова не смог получить от него ответа", - сказал он.

Это "уже не смешно", добавил Алиев. "Мы не понимаем, почему нам не хотят добровольно предоставить проезд в Нахичевань. (...) Но мы пока проявляем терпение, сдержанность. Уверен, что мы добьемся желаемого, было бы хорошо, если это произойдет не поздно, а пораньше", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Предложенные в августе Арменией маршруты транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой невыгодны Баку и являются уловкой, чтобы сорвать проект Зангезурского коридора, указали ранее депутаты парламента и бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана.

В таких встречах "не бывает подписаний" документов, отметил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Может, устно они что-то вместе решили и дадут приказы министрам иностранных дел, а может, не решили. Но главное - довели друг до друга свои видения, из первых уст, без посредников, с которыми, некоторыми, лучше не общаться вообще", - написал он днем 6 октября в своей записи "Встреча в Праге - фотографии с лицами".

Напомним, 29 сентября Пашинян заявил, что азербайджанские войска заняли армянские приграничные территории, и "территория Армении оккупирована". Он добавил, что Баку пытается склонить Ереван к территориальным уступкам. "Вопреки всему этому Армения решительна в вопросе защиты своей независимости, суверенности и территориальной целостности", - заявил Никол Пашинян.

Ранее, в ночь на 13 сентября, произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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