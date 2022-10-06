Состоялась первая за 13 лет официальная встреча лидеров Армении и Турции

06 октября 2022, 23:10

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Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, заявил по итогам встречи с Николом Пашиняном Реджеп Эрдоган.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 24 апреля, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Сегодня на полях саммита Европейского экономического сообщества в Праге премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, на встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также была анонсирована двустороння встреча лидеров Турции и Армении.

Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, прокомментировали намеченную сегодня в Праге двустороннюю встречу Эрдогана и Пашиняна турецкий и российский политологи.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры прошли в рамках 1-го саммита Европейского политического сообщества в Праге. Встреча состоялась за закрытыми дверями, сообщило сегодня агентство "Анадолу".

Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам первой после 13-ленего перерыва встречи с лидером Армении. "У нас также состоялась встреча с премьер-министром Армении Пашиняном. Я искренне верю, что мы сможем достичь нашей цели по полной нормализации на основе добрососедских отношений в нашем регионе", - привело его слова РИА "Новости".

После саммита Европейского политического сообщества в Праге Эрдоган пояснил журналистам, что его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в "дружелюбной атмосфере", и теперь контакты будут проводить специальные представители обеих стран, сообщил сегодня "Интерфакс".

На встрече была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией, процитировало сообщение пресс-службы правительства Армении издание "Новости Армении".

Никол Пашинян к 23.00 мск не прокомментировал итоги встречи с президентом Турции.

"Кавказский узел" также писал, что Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Последний раз лидеры Армении и Турции встречались 14 октября 2009 года. Серж Саргсян (занимал должность в 2008-2018 годах) и Абдулла Гюль (президент Турции в 2007-2014 годах) обсудили тогда перспективы развития отношений между двумя странами в свете подписания армяно-турецких протоколов о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами, которые были подписаны несколькими днями ранее. Однако в феврале 2015 года президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. В 2018 году он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

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