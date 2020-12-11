Шансы Армении на дипломатические отношения с Турцией выросли после войны в Карабахе

11 декабря 2020, 08:07

Трехстороннее соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, и это может стать фактором экономического усиления Армении, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 декабря на пресс-конференции в Москве глава МИД Армении потребовал от Анкары вывести из зоны карабахского конфликта турецких военных и "террористические группировки". Вопросы о роли Турции в карабахском конфликте возникли и у исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, по словам которого переброски иностранных боевиков и доставки оружия в зону конфликта остаются частью диалога США с Турцией и Россией. Аналитики указали на декларативный характер требования Армении о выводе турецких военных.

Политолог напомнил о роли Турции и Азербайджана в появлении и признании Армении

Несмотря на то, что Армения придерживается антитурецкой риторики, первой независимость армянского государства в 1992 году признала Турция, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор турецкого Университета политологии и международных отношений, историк и политолог Тогрул Исмаил.

Со временем, из-за политики Армении и после захвата в 1993 году армянскими войсками Кельбаджарского района Азербайджана, Турция обвинила Армению в агрессивной политике по отношению к соседу и потребовала прекратить эти действия, а позже прервала дипломатические отношения, отметил историк.

"До сих пор их нет. В любом мероприятии, на различных уровнях, Турция всегда говорила о том, что армянская сторона должна уйти с оккупированных территорий. Турецко-армянские протоколы были подписаны при посредничестве Швейцарии, тогда тоже возник конфликт, были разногласия по поводу того, что Турция требовала освобождения Арменией оккупированных территорий. Турция предлагала очистить хотя бы один район и тогда была готова пойти на улучшение отношений. Самая главная причина, каким образом были прекращены дипотношения между Турцией и Арменией в том, что Армения оккупировала Нагорный Карабах. Сейчас этот вопрос разрешен, Азербайджан освободил свои территории и, признает Армения это или нет, армянская сторона в своем подписанном заявлении признала свое поражение, практически вопрос разрешен", - рассказал Тогрул Исмаил.

Не смотря на формальное разрешение причины, по которой дипотношения были прерваны, их восстановление может занять еще некоторое время, поскольку армянская сторона продолжает придерживаться "политики реваншизма" и ведет "агрессивную риторику", полагает политолог.

"К претензиям армян на часть турецкой территории или требованиям о признании так называемого "геноцида армян" в Турции относятся несерьезно. Не думаю, что процесс будет сразу же улучшен, поскольку армянская сторона не добровольно оставила азербайджанские территории, и, несмотря на то, что она проиграла в 44-дневной войне, продолжает свою агрессивную риторику. Она всегда проводит политику реваншизма, карабахская тематика возникла 100 лет тому назад…", - сказал он.

Людей в Турции, разделяющих армянские позиции, политолог назвал маргинальным меньшинством. "Есть маргинальные мнения [в Турции], в основном это люди, которые занимаются сепаратизмом, есть такая партия в Турции и есть отдельные личности. Однако, Турция - демократическая страна, все могут высказывать разные мнения, за это их никто не преследует. Были такие политические деятели, которые посетили Нагорный Карабах в свое время через территорию Армении. Курдская сепаратистская партия HDP в нагорно-карабахской тематике открыто поддерживала армян. Это люди, которые плохо знают историю и не помнят, что не только в событиях 100-летней давности армяне вырезали азербайджанцев и курдов, но, когда в 1987-88 годах выгоняли население - тысячи курдов были изгнаны и они переселились из Армении в Азербайджан", - рассказал Тогрул Исмаил.

События 1915-года, которые в международной повестке называют геноцидом армян, сопровождались значительно большей гибелью турецкого населения, считает эксперт.

Жители Армении, Нагорного Карабаха и представители армянской диаспоры в разных странах ежегодно 24 апреля отмечают День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Геноцид армян признали свыше 20 государств, в том числе Канада, Аргентина, Швейцария, Россия, Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Нидерланды, Уругвай, Греция, Кипр, Ватикан, 49 из 50 штатов США, а также округ Колумбия. В марте 2019 года геноцид армян был признан итальянской областью Лацио, в апреле 2019 года палата депутатов Италии призвала правительство признать геноцид армян. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

"Множество турок погибло, по официальной статистике погибло около 350 тысяч армян, более 750 тысяч турок было истреблено в этих регионах, документы есть и в турецких и международных архивах. Я как историк, который учился на истфаке МГУ, лично читал эти документы в российских исторических архивах, тогда российские специалисты говорили о массовом истреблении местного населения военизированными группами армян. Факты 100-летней давности требуют особого исторического подхода, это не вопрос политики, а истории", - полагает историк.

Этот вопрос был политизирован в советский период, отметил Тогрул Исмаил. "Сначала СССР ставил активно вопрос о геноциде против "натовской Турции", потом этот дискурс взяли западные государства, используя как меч над головой Турции и ничего добились. Решение парламентов стран обязывает лишь правительства их государств, к Турции это никакого отношения не имеет. В самом документе "Конвенция Геноцида", принятом ООН, речь не идет об обвинении наций, государств в геноциде. Такой вопрос может ставиться частным лицам, которые руководили этими процессами. Например, в Нюрнберге была не немецкая нация обвинена в бесчисленных жертвах в холокосте, а конкретные руководители нацистской Германии", - отметил Тогрул Исмаил.

Вопрос возможного частичного признания Турцией событий 1915 года, как геноцид в обмен на отказ Армении от территориальных претензий и оккупационной политики эксперт назвал не имеющим под собой никаких юридических оснований.

"Армения не имеет никакого морального и юридического права высказывать такие предложения. Карабах - это территория Азербайджана, а геноцид - это выдумка политиков, как внешне-политический рычаг давления. Азербайджанцы и турки в свое время дали право на создание государственности на Южном Кавказе армянами, в 1918 году азербайджанская делегация в Тифлисе и в переговорных процессах в Батуми предоставила возможность создания армянского государства с центром в Ереване, во имя мира, рассчитывая, что армяне откажутся от своих претензий, - не получилось. Если сегодня Армения хочет жить как нормальное государство - оно должно уйти от каких-либо претензий, и исходить из международных норм, а не из мифологии", - считает Тогрул Исмаил.

Политологи назвали разрешение конфликта в Карабахе условием для восстановления отношений Турции с Арменией

Восстановление турецко-армянских отношений могло бы стать фактором усиления экономики Армении, считают эксперты.

Для нормализации турецко-армянских отношений необходимо полное решение вопроса Нагорного Карабаха, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН Камран Гасанов.

"Решение Карабахской проблемы является важной частью вопроса нормализации отношений не только между Азербайджаном и Арменией, но также и Турцией, поскольку это один из наиболее важных вопросов, сопоставимых [для Турции] по значимости с Сирией. Понятно, что вопрос [признания] геноцида на повестке в Турции не стоит, и нормализация возможна лишь, если Армения откажется от претензий признания и от претензий на часть территории Турции. Пока карабахский вопрос не будет решен в интересах Азербайджана, Турция не будет открывать свои границы из солидарности. Собственно, футбольная дипломатия показала, что подвижки в вопросе открытия границ с Арменией без учета мнения Баку невозможны", - отметил политолог.

В Турции, по мнению Гасанова, отсутствую политические силы, которые могли бы оказать сколь-либо существенное влияние в продвижении армянской повестки.

"В Турции есть политические силы, которые готовы на признание так называемого геноцида, но они настолько маргинальны, что никогда не смогут получить места ни в оппозиции, ни в правительстве. Вопрос так называемого геноцида для Турции не менее важен, чем Карабах, потому никакой обмен тут невозможен. При этом открытие границ для Турции - неоспоримая выгода, ибо открывает ключи от армянской экономики для турецких инвесторов и обеспечивает кратчайший экономический коридор из Стамбула в Баку и Среднюю Азию через Каспий. Про экономические выгоды находящейся в блокаде Армении можно долго и не рассуждать. Они и без того очевидны", - заключил эксперт.

С начала 90-х годов официальная Анкара выдвигает разрешение Карабахского конфликта в качестве одного из условий для открытия границы и общей нормализации с Арменией, отметил корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский политолог Али Гаджизаде.

"Карабахский конфликт послужил главной причиной закрытия границы между Турцией и Арменией. Есть также другие вопросы между Турцией и Арменией, в частности территориальные претензии к Турции со стороны Армении и обвинения Турции в совершении так называемого геноцида армян. Сейчас для Армении появился уникальный шанс улучшить свои отношения с Турцией, посмотрим, сможет ли этот шанс оценить официальный Ереван", - сказал Гаджизаде.

Он отметил, что "в целом турецкое правительство склоняется к мнению, что события 1915 года в Османской Империи были резней, в которой пострадали как армяне, так и турки, но никак не геноцидом".

"Есть разного рода маргинальные группы, призывающие признать события 1915 года "геноцидом", это в основном группы и организации левого толка, а также курдские политические партии, в целом не пользующиеся поддержкой широких слоев населения. Что касается вопроса размена [полного освобождения Арменией Карабаха в обмен на частичное признание геноцида Турцией], - какого-то единого консенсуса по этому вопросу нет", - заключил собеседник.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".