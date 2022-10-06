Пашинян впервые встретился с Эрдоганом

06 октября 2022, 16:20

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Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла сегодня в Праге, она стала первой очной беседой Пашиняна и Эрдогана.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 24 апреля, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи усомнились в возможности налаживания отношений с Турцией. Налаживание армяно-турецких отношений зависит от готовности Турции отказаться от предварительных условий, заявил тюрколог Рубен Сафрастян. Выполнять требования, которые Турция выдвигает Армении, почти невозможно, отметил политолог Александр Искандарян. Выполнение турецких предусловий приведет к потере суверенитета и исходу армян из Нагорного Карабаха, утверждает политолог Андриас Гукасян.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако в феврале 2015 года президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. В 2018 году он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества. У турецкого лидера также планируются отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым, сообщило сегодня агентство Report. Подробности встречи не уточняются.

До начала саммита Европейского политического сообщества в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян, в числе лидеров других стран, провел короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщило сегодня издание Armenpress.

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на встрече присутствовал и азербайджанский лидер Ильхам Алиев, проинформировало РИА "Новости".

Встреча между Эрдоганом и Пашиняном запланирована на 19.00 мск, сообщила турецкая газета Milliet. В публикации отмечается, что встреча пройдет в рамках саммита лидеров Европейского политического сообщества, который впервые соберется с участием 27 членов ЕС и 17 приглашенных стран.

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