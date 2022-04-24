Армянские аналитики усомнились в возможности налаживания отношений с Турцией

24 апреля 2022, 19:40

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Налаживание армяно-турецких отношений зависит от готовности Турции отказаться от предварительных условий, заявил тюрколог Рубен Сафрастян. Выполнять требования, которые Турция выдвигает Армении, почти невозможно, отметил политолог Александр Искандарян. Выполнение турецких предусловий приведет к потере суверенитета и исходу армян из Нагорного Карабаха, утверждает политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед Давудоглу подписали армяно-турецкие протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако 16 февраля 2015 года президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. 1 марта 2018 года он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Сегодня в заявлении, посвященном геноциду армян в Османской империи, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. "Надеемся, что стремления турецкой стороны искренни, нам удастся продвинуться в этом направлении", - процитировало его слова издание "Новости Армения".

Перспективы налаживания армяно-турецких отношения зависят от Турции, от готовности к установлению дипломатических отношений без предварительных условий, заявил корреспонденту "Кавказского узла" тюрколог Рубен Сафрастян.

Он отметил, что Турция формально отказалась от политики давления на Армению, однако высказывания турецких официальных лиц свидетельствуют обратное. "Турецкие официальные лица, в частности, все чаще говорят о необходимости установить отношения с Азербайджаном: подписать мирный договор, признать его территориальную целостность. Это завуалированная форма политического давления на Армению", - пояснил Сафрастян.

Турция стремится добиться односторонних уступок, воспользовавшись ситуацией, сложившейся после осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, а также кризисом на Украине, добавил тюрколог. "Перспектива налаживания отношений возможно в том случае, если Турция откажется от политики предусловий", - подчеркнул он.

По мнению тюрколога, налаживание армяно-турецких отношений стало в определенной степени геостратегической задачей, так как геополитические центры – США, Россия, Франция и Евросоюз – заинтересованы в этом. "Поэтому Армения не могла отказаться от участия в переговорном процессе. Как бы то ни было, Армения должна отстаивать свою позицию в вопросе признания геноцида армян и арцахской проблемы. Эти оба вопроса являются частью национально идентичности. Если Армения не выдержит турецкого давления, это грозит потерей идентичности и снижением геополитической роли Армении", - сказал Сафрастян.

Турция не придерживается принципа равноправия в процессе установления дипломатических отношений с Арменией, полагает тюрколог. "Турция рассматривает отношения с Арменией не как двусторонние, а как часть своей региональной политики. Турция добивается, чтобы Армения постепенно оказалась под ее влиянием, в результате чего российскую военную базу выведут из Армении, а Южный Кавказ окажется полностью под влиянием Турции", - предположил он.

По его словам, у армяно-турецких отношений есть перспектива в случае, если к власти в Турции придет политическая сила, которая будет исходить из важности установления дипломатических отношений с соседним государством, и только после этого решать исторические и геополитические вопросы. "Я десятки лет изучаю Турцию, ни разу она в своих официальных документах не ставила вопрос нормализации отношений с Арменией. У турецкой элиты, как и у поколения, которое придет ей на смену, нет такого подхода. Турция рассматривает Армению только в качестве своего сателлита. И такая политика не только по отношению к Армении. Турция проводит экспансионную политику в отношении Грузии, не говоря уже об Азербайджане, а также в отношении некоторых балканских стран. Это рецидивы имперского мышления у турецкой правящей элиты", - подчеркнул Сафрастян.

Политолог Александр Искандарян отметил, что попытки наладить армяно-турецкие отношения предпринимались вот время правления всех армянских лидеров. "Армяно-турецкий процесс – чрезвычайно сложный формат. Начать этот процесс можно, но не факт, что удастся довести его до финала. Ближе всего к налаживанию отношений Армения была во время футбольной дипломатии (активизация отношений между Арменией и Турцией на фоне участия сборных этих стран в одной группе в отборе на чемпионат мира 2010 года по футболу - Прим. "Кавказского узла") при (третьем президенте Армении) Серже Саргсяне. Но даже тогда процесс сорвался. А сорвался он по причине лоббизма Азербайджана. Сейчас ситуация хуже. Позиция Турции в отношении Армении совпадает с позицией Азербайджана. Такой расклад затрудняет процесс. Выполнять требования, которые будут выдвигаться, зачастую будет невозможно. Как минимум, этот процесс продолжится чрезвычайно долго. Вряд ли можно придти к результату без системных уступок со стороны Армении, притом уступок не Турции, а Азербайджану", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, армяно-турецкие отношения априори не могут быть равноправными. "У Армении сейчас проблемы с субъектностью, армянская сторона проиграла войну. Во время футбольной дипломатии был процесс, процесс шел. Были определенные условия и у Армении, и у Турции. И тех, и других геополитические центры уговаривали. Когда дело дошло до вариантов, которые не устроили армянскую сторону, процесс прекратился. Сейчас перед Арменией ставят условия", - подчеркнул Искандарян.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В ночь на 11 ноября 2020 года протестующие ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. После этого по стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции оппозиции с треованием отставки Пашиняна. в ноябре 2021 года протесты вспыхнули вновь участники митингов оппозиции добивались отставки премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна, чтобы не допустить невыгодной для Армении делимитации границы с Азербайджаном. 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что стал "мишенью различных политических групп", и что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику. 3 марта президентом был избран Ваагн Хачатурян.

Установление армяно-турецких отношений на основе неравноправия Армении угрожает территориальными потерями, в частности, территорией, которую Азербайджан называет Зангезурским коридором, а также исходом армян из Нагорного Карабаха. "Не могут армяне Арцаха жить в составе Азербайджана. И доказательства этого есть. На территориях, которые Азербайджан (перешли под контроль Азербайджана) в ходе осенней войны 2020 года, не осталось ни одного армянина", - пояснил политолог.

Армяно-турецкие отношения могут быть налажены после урегулирования карабахского конфликта, подчеркнул Искандарян."У Турции и Азербайджана должны быть собственные повестки. Турция должна исходить из собственных интересов, а не азербайджанских. Но такое сложно себе представить", - сказал он.

Правительство Пашиняна не скрывает своих намерений открыть армяно-турецкую границу, отметил политолог Андриас Гукасян. При этом, по его словам, власти (Армении) готовы поступиться национальными интересами – отказаться от международного признания геноцида, а также права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. "Стратегическая цель Турции заключается в том, чтобы Армения потеряла суверенитет, а Арцах стал бы частью Азербайджана, сами же арцахские армяне были бы изгнаны или бы приняли гражданство Азербайджана. Условие Турции, чтобы процесс принудительной натурализации арцахских армян и принятия азербайджанского гражданства осуществила Армения. Как бы себя не позиционировала правящая сила, (заявляя), что подобное недопустимо, Турция ждет от них этих шагов. Однако насколько армянские власти готовы выполнить это требование? Полагаю, что власти готовы на это на словах, потому что иначе арцахцев изгонять должны армянские полицейские", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В 1921 году под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. 16 марта 1921 года в Москве представители правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции, существующую до сих пор. Лозаннский мирный договор 1923 года установил границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в её современных границах.

Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, считает политолог. "Согласно Карсскому договору, Армения отказалась от претензий к Турции в вопросе компенсации за геноцид. Все власти Армении за 30 лет руководствовались положениями этого договора. Власти считали, что Карсский договор не препятствует международному признанию Геноцида армян, но так и не инициировали процесс международно-правового иска к Турции и России в связи с нарушенными правами из-за Карсского договора», - отметил Гукасян.

Пока Карсский договор не денонсируют, Армения не сможет реализовать полноценную национальную политику, уверен он. "Пока Армения состоит в союзе с Россией, какие-либо претензии к Турции невозможны", - заключил политолог.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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