Пашинян заявил о срыве поставок оружия Армении

29 сентября 2022, 19:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Союзники не выполняют свои обязательства перед Арменией и не поставляют ей оплаченное оружие, хотя азербайджанские войска заняли армянские приграничные территории, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 сентября Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило о ранении одного военнослужащего, Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя инцидент, назвал необходимым размещение международных наблюдателей на приграничных территориях.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Об отсутствии поставок оружия на уже выплаченные "сотни миллионов долларов США" премьер-министр Армении заявил в ходе сегодняшнего заседания правительства. Как утверждает Пашинян, вечером 28 сентября азербайджанские войска, находясь на территории Армении, нанесли удар по армянским военнослужащим, которые также находились на суверенной территории Армении и проводили инженерные работы.

"Это продолжение азербайджанской агрессии. Территория Армении оккупирована. Наша позиция неизменна и обсуждению не подлежит: азербайджанские войска должны быть выведены с территории Армении", - заявил Пашинян, его слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Пашиняна, Армения начала масштабный процесс реформирования вооруженных сил, однако Азербайджан препятствует ходу этих реформ. "Баку добивается того, чтобы Армении не поставлялось оружие. У нас есть случаи, когда Арменией уже заплачены сотни миллионов долларов, однако обязательства по поставкам оружия Армении не выполняются, в том числе и странами-союзниками", - заявил Пашинян.

Он добавил, что Баку пытается склонить Ереван к территориальным уступкам. "Вопреки всему этому Армения решительна в вопросе защиты своей независимости, суверенности и территориальной целостности", - заявил Никол Пашинян.

Он добавил, что Армения очень активно работает со всеми возможными международными партнерами, Армения, по его словам, как представитель международного сообщества, является сторонницей того, чтобы все вопросы были решены мирным путем. Армения предложила международным партнерам, чтобы на границе с Азербайджаном были размещены международные наблюдатели - представители ООН, ОБСЕ или других международных структур, отметил премьер-министр.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.