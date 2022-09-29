Пашинян призвал разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

29 сентября 2022, 02:20

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Международное сообщество должно направить наблюдателей в приграничные с Азербайджаном районы, заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 сентября Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило о ранении одного военнослужащего, Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

Вывод азербайджанских войск и размещение международной наблюдателей на пострадавших от военных действий армянских территориях является необходимостью, написал в своем микроблоге в Twitter* премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр отметил, что обстрел 28 сентября, в результате которого погибли армянские военные, должен быть подвергнут осуждению. "Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении", - написал Никол Пашинян.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что под контроль Азербайджана по итогам эскалации на границе 12-14 сентября перешло до 10 квадратных километров территории Армении. Азербайджанские СМИ 15 сентября распространили информацию о том, что азербайджанской армией были взяты под контроль 53 боевые позиции, две позиции минометов, значительное количество господствующих высот. 16 сентября глава Генштаба Армении Эдвард Асрян сообщил, что подразделения азербайджанской армии продвинулись на территорию Армении на глубину до 7,5 километра, в частности приблизившись к Джермуку. В ходе боев 12-14 сентября азербайджанские вооруженные силы заняли практически все господствующие высоты на горном хребте между Азербайджаном и Арменией и получили визуальный контроль над третью территории Армении, констатировали азербайджанские военные эксперты Азад Исазаде и Джасур Сумеринли.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.