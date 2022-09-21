Азербайджанские военные эксперты оценили значимость занятых Азербайджаном высот

21 сентября 2022, 19:00

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В ходе боев 12-14 сентября азербайджанские вооруженные силы заняли практически все господствующие высоты на горном хребте между Азербайджаном и Арменией и получили визуальный контроль над третью территории Армении, констатировали азербайджанские военные эксперты Азад Исазаде и Джасур Сумеринли.

Азербайджанская армия 12-14 сентября заняла практически весь горный хребет, по которому пролегала административная граница между Азербайджанской и Армянской ССР, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

По его словам, в советское время, поскольку обе республики находились в составе единого государства, граница между ними была административная, и не имела четкой линии. Делимитация и демаркация носили условный характер. Нередко в хозяйственных и транспортных целях республики могли использовать территории друг друга, заметил Исазаде. "После распада СССР разгорелся конфликт, и делимитация границ уже независимых Азербайджана и Армении не было проведена. При этом армянские войска в начале 1990-х годов заняли обширные территории Азербайджана. Только после 44-дневной войны 2020 года Азербайджану удалось выйти на свои рубежи с Арменией в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов. Вот тут-то и начались пограничные споры. Каждая из сторон пыталась занять господствующие высоты. В 2021 году несколько раз вспыхивали боестолкновения на границе, после которых азербайджанская армия занимала все новые стратегические высоты вдоль условной границы. После боев 12-14 сентября этот процесс практически завершился. По всему горному хребту, географически разделяющему территории двух стран, на господствующих высотах стоит азербайджанская армия", - сказал Исазаде.

По его словам, в ряде мест азербайджанская армия углубилась "еще на некоторое расстояние". Речь идет о местах, где противоположные посты армянской армии располагались очень близко к азербайджанским позициям и возникла военная необходимость занять их, пояснил эксперт.

Однако, он указал, что продвижение вперед от условной границы на разных участках небольшое и может исчисляться расстояниями в сотни метров или до 1 километра.

Исазаде обратил внимание на то, что ни в ходе прошлогодних пограничных боестолкновений, ни во время эскалации 12-14 сентября азербайджанская армия ни заняла ни один населенный пункт. "Те места, которые заняла азербайджанская армия, это в основном пастбищные земли, там нет населенных пунктов. В этих местах до 1989 года, проживали азербайджанские тюрки. Это были места их летних пастбищ. С другой стороны, перед азербайджанской армией не стояли задачи занятия сел и городов", - продолжил Исазаде.

Он подчеркнул, что в настоящее время азербайджанская армия получила визуальный и огневой контроль на обширной территорией Армении в ее восточной части от границ с Ираном до озера Гейчя Севан. "Под этот контроль подпадают не только села. Но и целый ряд городов, расположенных в 10-25 километрах от азербайджанской территории, такие как Гафан, Горис, Варденис, Сисиан, Джермук, и даже Мартуни (не путать с Мартуни в Карабахе - Прим. "Кавказского узла"), расположенный на юго-восточном берегу озера Севан. Конечно, села и города азербайджанской армией не рассматриваются как мишени, однако с военной точки зрения важен визуальный, а если понадобится и огневой контроль над коммуникациями, на которых они расположены. Дело в том, что в этой части проходит транспортное сообщение из Ирана в Армению. Именно через Иран накануне и во время 44-дневной войны в Армению в основном поступали военные грузы. Также по этим коммуникациям из Еревана и западных регионов страны, ведется снабжение войск близ границ с Азербайджаном. В случае интенсификации поставок в направлении Азербайджана, приготовлений к войне, Азербайджан может принять превентивные меры и нейтрализовать военный потенциал противника", - указал Исазаде.

В частности, занятие господствующих высот на кельбаджарском участке границы, в направлении села Шоржа позволило азербайджанской армии взять под визуальный и огневой контроль дорогу Мартуни –Варденис, который расположен примерно в 15 километрах от азербайджанской границы. Занятие же высот на горе Беюк Ишыглы (армянское название Мец Ишханасар) позволяет осуществлять визуальный и огневой контроль над стратегической трассой Горис-Сисиан, соединяющей южную часть Армении с ее остальными регионами. По этой же дороге осуществляется транспортное сообщение Армении с армянонаселенной частью Карабаха (она присоединяется далее к новой трассе Лачинского коридора, примеч. «Кавказского узла») и контроль над ней позволит Азербайджану своевременно принять превентивные меры, если будет проводиться скопление войск в данном направлении для ударов по азербайджанским военным, продолжил эксперт.

При этом, он указал на то, что Азербайджану особенно было очень важно взятие под контроль высот на условной границе в направлении Кельбаджарского и северной части Лачинского районов. "Дело в том, что эта территория расположена между Арменией и армянонаселенной частью Карабаха, где все еще находятся армянские вооруженные формирования. При этом надежного транспортного сообщения с азербайджанскими войсками на этом направлении нет.

Перевозки осуществляются по дороге Тертер-Агдере-Кельбаджар в сопровождении миротворцев через территории, где находятся армянские вооруженные формирования. Были случаи, когда движение перекрывалось на некоторое время. Поэтому, до строительства новой дороги, которое уже ведется, необходимы были меры для усиления безопасности азербайджанской группировке войск в Кельбаджаре и Лачине, чтобы они не попали под возможный двойной огонь - со стороны Армении и Карабаха. После боев 12-14 сентября и занятия всех господствующих высот на условной границе с Арменией безопасность азербайджанских подразделений в Кельбаджаре и на севере Лачина существенно усилилась", - отметил Исазаде.

По данным действующего в Германии Института каспийских военных исследований (CDSI), в ходе боев на азербайджано-армянской границе с 12-14 сентября под контроль Азербайджанской армии перешли территории общей площадью в 200 квадратных километров.

"Это те территории, где азербайджанские пограничники и военные имеют физический контроль, то есть занимают их. Однако с учетом того, что это господствующие высоты, за которыми начинается равнинная местность Армении, азербайджанская армия получает под огневой и визуальный контроль обширные территории этой страны вплоть до одной трети ее территории. Речь идет о контроле над транспортными коммуникациями Зангезура (Сюникская и Гегаркуникская области) и Гейчи (регион бассейна озера Севан). В случае переброски военной техники и солдат из другой части Армении в Зангезур и Гёйча, Азербайджан будет фиксировать это визуально и при необходимости пресекать скопление войск у своих рубежей", - сказал руководитель Института Джасур Сумеринли в беседе с корреспонденту "Кавказского узла".

Институт также составил карту территорий, перешедших под контроль ВС Азербайджана в ходе боев на азербайджано-армянской границе с 12-14 сентября.

Как пояснил Сумеринли, в ней желтым выделены территории, которые перешли под физический контроль Азербайджана. А фиолетовой линией обозначена территория Армении, которая попала под визуальный контроль вооруженных сил Азербайджана.

Минобороны Азербайджана не опубликовало официальных данных об итогах боев.