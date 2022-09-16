Военные Армении и Азербайджана поспорили об итоге боев на границе

16 сентября 2022, 16:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения азербайджанской армии продвинулись на территорию Армении на глубину до 7,5 километра, в частности приблизившись к Джермуку, часть азербайджанских военных находится в окружении, сообщил сегодня глава Генштаба Армении. Минобороны Азербайджана опровергло данные об окружении солдат, не прокомментировав сведения о продвижении азербайджанских войск.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня. Под контроль Азербайджана перешло около 10 квадратных километров территории, сообщил 15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Минобороны Азербайджана 16 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погибло 77 военных, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил, что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

Азербайджанские военные вошли на территорию Армении фронтом шириной в 8,5 километра на глубину в 7,5 километра, заявил начальник Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян на встрече с аккредитованными в Армении иностранными послами в Джермуке. По его словам, азербайджанские подразделения находятся на подступах к Джермуку, на расстоянии всего 4,5 километра, хотя до начала очередного обострения конфликта военные Азербайджана располагались на расстоянии 12 километров от Джермука, сообщило сегодня издание "Новости Армения".

Арян добавил, что продвижения азербайджанских войск вглубь Армении есть и по другим направлениям. В направлении населенного пункта Неркин Анд и Шоржа вооруженные силы Азербайджана продвинулись на территорию Армении на 1-2 км, в направлении населенного пункта Ишханасар – на 500 метров, сообщило издание Aysor.Am.

Глава Генштаба добавил, что "определенные группы и отряды" азербайджанских войск "находятся под непосредственным контролем ВС Армении, некоторые группы окружены". "По некоторым направлениям мы потеряли некоторые боевые позиции, по некоторым направлениям нам удалось отбросить азербайджанских военных на исходные позиции", - приводятся в публикации его слова.

Минобороны Азербайджана опровергло утверждения главы Генштаба вооруженных сил Армении. "Высказывания начальника генерального штаба вооруженных сил Армении о том, что некоторые подразделения азербайджанской армии попали в окружение, являются очередной дезинформацией", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" днем 16 сентября.

В пресс-релизе ведомства подчеркивается, что Вооруженные силы Азербайджана "полностью контролируют оперативную обстановку". "Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество у Азербайджана", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

При этом военное ведомство Азербайджана не стало опровергать информацию армянской стороны о контроле над рядом территорий.

15 сентября азербайджанские СМИ без указания источника информации сообщили, что с момента обострения ситуации на линии соприкосновения азербайджанская армия заняла ряд господствующих высот. "Были взяты под контроль 53 боевые позиции, две позиции минометов, значительное количество господствующих высот", - сообщило в частности, издание Media.Az. Названия высот в сообщении не указаны.

На сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 16.24 мск 16 сентября не содержится информации о том, что азербайджанская армия взяла под контроль ряд высот.

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