Пашинян уточнил число погибших на границе с Азербайджаном

15 сентября 2022, 01:52

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В результате боестолкновений с вооруженными силами Азербайджана погибли 105 армянских военнослужащих, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. С 13 сентября под контроль Азербайджана перешло 10 квадратных метров территории Армении, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана - 42 военных и восемь пограничников. 14 сентября Азербайджан заявил о готовности передать Армении тела 100 военных, погибших в ходе эскалации вооруженного конфликта двух стран 12-13 сентября. Власти Азербайджана проинформировали об этом Международный комитет Красного Креста.

Минобороны Азербайджана сообщило 14 сентября, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов с армянской стороны. Минздрав Армении заявил, что с 13 сентября в результате обстрелов ранено шесть мирных граждан. Более 2500 жителей сел в Гегаркуникской и Сюникской области покинули свои дома из-за интенсивных обстрелов со стороны Азербайджана, сообщили в Офисе защитника прав человека. В селе Сотк Гегаркуникской области некоторые дома разрушены до основания, рассказали местные жители.

"По уточненным данным [...] известно о гибели 105 военнослужащих вооруженных сил Армении", - сказал депутатам во время правительственного часа в парламенте 14 сентября Никол Пашинян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр заявил, что под контроль Азербайджана перешло еще 10 квадратных километров территории. "В мае 2021 года [под контроль Азербайджана перешло] около 40 квадратных километров территории Армении. За последние дни [под контроль азербайджанских вооруженных сил перешло] еще около 10 квадратных километров территорий", - заявил Пашинян.

При этом он отметил, что необходимости вводить военное положение нет. По словам премьер-министра, с 13 сентября проект о введении военного положения находится у него на столе. "Мы постоянно оцениваем ситуацию и необходимость принятия такого решения. Пока в этом нет необходимости [...] потому что военное положение предполагает сложный механизм, и не только военного характера", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использовать исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

14 сентября жители Еревана собрались у здания парламента после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Депутаты правящей фракции в парламенте Армении должны подписать документ о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов, заявили на митинге представители оппозиции. По оценкам организаторов, у здания парламента Армении собралось не менее 40 тысяч человек.

После заявления Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта более 4 тысяч человек собрались на площади в Степанакерте. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать для урегулирования конфликта и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом.

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