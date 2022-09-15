Более 2500 жителей приграничных сел Армении покинули свои дома из-за обстрелов

15 сентября 2022, 01:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Женщины, дети, пожилые люди и инвалиды оставили свои дома в селах в Гегаркуникской и Сюникской области из-за интенсивных обстрелов со стороны Азербайджана, сообщили в Офисе защитника прав человека. В селе Сотк Гегаркуникской области некоторые дома разрушены до основания, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что азербайджанские военные обстреляли гражданские объекты в Джермуке и Сотке. В Сотке сгорело нежилое здание, уточнило МЧС. Под интенсивные артобстрелы с азербайджанской стороны попали жилые дома, фермы и автомобили в армянских селах, в Сотке уничтожены несколько десятков домов, сообщили местные жители. Минобороны Азербайджана возразило, что подразделения азербайджанской армии "не нацеливаются на гражданскую инфраструктуру". Минобороны Армении также заявило сегодня об обстреле азербайджанскими военными здания и транспорта ФСБ России. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию ложной.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Азербайджан заявил сегодня о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. Ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана.

Из-за обстрелов с азербайджанской стороны свои дома покинули около 2570 жителей Армении, сообщил 14 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Офиса защитника прав человека.

Свои дома оставили жители села Сотк, Норабак, Кут, Азат, Айрк, Третук, Кутакаван Гегаркуникской области, а также сел Чакатен, Шикаох, Срашен, Неркин Анд, Ахиту, Акнер, Верин Шен Сюникской области, сказал он. "Большинство эвакуированных - это женщины, дети, пожилые люди и инвалиды", - отметил сотрудник офиса.

Он добавил, что там разрушено очень много объектов гражданской инфраструктуры, в том числе дома мирных жителей, коммуникации, линии электроснабжения. Особенно много разрушений в селах Сотк, Кут, Карашен, Веишен, серьезные разрушения в общинах Гегамасар, Ахиту, Срашен, Норавак, сказал сотрудник офиса.

Он рассказал, что в результате артобстрела с азербайджанской стороны в нескольких общинах начались пожары - в частности, в селе Сотки и лесу близ города Джермука, где огнем обхвачено более девяти гектаров. "Работа спасателей и пожарных усложняется тем, что ряд очагов пожара находятся под прицелом [...], а во многих случаях - под интенсивным обстрелом", - отметил сотрудник офиса.

Группа по сбору фактов собрала множество доказательств того, что обстрелы ведутся прицельно по домам мирных жителей и по гражданской инфраструктуре, отметил он. "Из-за интенсивных обстрелов жители приграничных сел не смогли забрать с собой предметы первой необходимости, личные вещи и документы, а сейчас у них нет возможности вернуться", - отметил он.

Жители сообщили о значительных разрушениях в селах после обстрелов

Заммэра города Джермук Вардан Саргсян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в направлении города работает артиллерия, выезжать из города опасно. "Непосредственно на эти дороги пока снаряды не падали, но по территориям в непосредственной близости ведутся обстрелы", - пояснил он.

Женщины и дети добровольно при первой возможности выехали из города, а те, кто не пожелал уезжать, скрываются в убежищах, рассказал Саргсян. Мэрия, по его словам, помогает жителям с транспортом, с едой и находится на постоянной связи с ними, в том числе, для предоставления информации.

На момент обстрела по джермукскому направлению в городе было много туристов, все они сразу выехали, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница ближайшего к Джермуку села Гндеваз.

Глава администрации села Цав общины Капан Сюникской области Сейран Закарян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ночь (с 13 на 14 сентября) в селе прошла спокойно. До этого интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных велся в направлении сел Чакатен, Шикаох, Арашен, Неркин Анд и Цав, сказал он.

В городе Варденис интенсивность обстрелов снизилась, сказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр Агарон Хачатрян. "Ситуация стала немного спокойнее со вчерашнего вечера (13 сентября). Сейчас обстреливается село Верин Шоржа", - отметил он.

Село Сотк Гегаркуникской области Армении пострадало очень сильно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Акоп Аветян. По его словам, село интенсивно обстреливается. Он также подтвердил, что интенсивные обстрелы ведутся в направлении села Верин Шоржа.

В селе Сотк около 30 домов полностью разрушено, пострадало также здание администрации, отметил Аветян. По его словам, есть дома, которые сгорели дотла, есть дома, где остались только стены. "Многие жители нашего села, которые вчера его покинули, даже не в курсе, что стало с их домами. Я сам видел эти разрушения", - рассказал местный житель.

Он сказал, что пока находится в селе, но считает, что оставаться там бессмысленно. "Это не война с автоматами, чтобы оставаться. В войне с дронами и артиллерией мирным жителям нет смысла находиться в местах обстрелов, все равно ничем не смогут помочь", - отметил Аветян.

Военный корреспондент Давид Торосян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что находится в зоне боевых действий. В направлении села Сотка примерно с 13.00 часов по местному времени (12.00 мск 14 сентября) велся "прицельный артиллерийский огонь по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам".

С утра 14 сентября в направлении Джермука и Верин Шоржа были применены беспилотники, артиллерия и крупнокалиберное оружие, сказал Торосян. "В самом Джермуке удары нацелены как на дома, так и на гражданскую инфраструктуру", - отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использовать исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Новое обострение ситуации на границе связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, рассказали "Кавказскому узлу" армянские военные эксперты. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предположили военные эксперты в Баку.

14 сентября жители Еревана собрались у здания парламента после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Организаторы акции призвали собравшихся не штурмовать парламент, сообщил ранее корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

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