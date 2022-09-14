Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле российского военного объекта

14 сентября 2022, 20:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Армении заявило сегодня об обстреле азербайджанскими военными здания и транспорта ФСБ России. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию ложной, заявив, что азербайджанская армия наносит удары только по военным целям.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что азербайджанские военные обстреляли гражданские объекты в Джермуке и Сотке. В Сотке сгорело нежилое здание, уточнило МЧС. Под интенсивные артобстрелы с азербайджанской стороны попали жилые дома, фермы и автомобили в армянских селах, в Сотке уничтожены несколько десятков домов, сообщили местные жители. Минобороны Азербайджана возразило, что подразделения азербайджанской армии "не нацеливаются на гражданскую инфраструктуру".

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Азербайджан заявил сегодня о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. Ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана.

Военное ведомство Армении сообщило сегодня о продолжении обстрелов азербайджанскими военными приграничных районов. "Начиная с 13.00 (12.00 мск) Азербайджан вдоль всей границы от Сотка до Гориса возобновил интенсивные ракетные удары, стреляя также по мирным населенным пунктам. Примечательно, что удары тяжелой артиллерии были нанесены также по зданию и транспорту ФСБ России, выполняющей гуманитарную миссию в зоне боевых действий", - заявило сегодня Минобороны Армении на своей странице в Facebook*.

Азербайджан отверг обвинения в обстреле российского военного объекта. "Распространенная армянской стороной информация об обстреле подразделениями азербайджанской армии военного объекта и автомобильной техники вооруженных сил России в Гегаркуникской области, не отражает действительность", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия для предотвращения широкомасштабных провокаций принимает ответные меры "только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении", заявило Минобороны Азербайджана. Армянская сторона пытается "придать совершенным ею на государственной границе с Азербайджаном широкомасштабным провокациям международную окраску", чтобы использовать ресурсы ОДКБ, указано в пресс-релизе.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использовать исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Новое обострение ситуации на границе связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, рассказали "Кавказскому узлу" армянские военные эксперты. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предположили военные эксперты в Баку.

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