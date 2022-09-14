Число раненных в Армении мирных жителей выросло до шести

14 сентября 2022, 18:36

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Число мирных жителей Армении, раненных с 13 сентября в результате обстрелов, достигло шести, сообщил сегодня Минздрав Армении. Раненный в голову житель села Тех успешно прооперирован, проинформировал глава общины.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Армении 13 сентября сообщил, что три человека получили ранения в результате обстрелов со стороны Азербайджана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Также получили ранения три мирных жителя Армении. Из села Сотк почти все жители были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов с армянской стороны.

Число мирных жителей Армении, раненных с 13 сентября в результате обстрелов, достигло шести, сообщил сегодня Минздрав Армении. Раненный в голову житель села Тех успешно прооперирован, проинформировал глава общины.

Глава общины Тех Давид Гулунц сообщил, что пострадавший Артур Марутян отправился в горы в районе села Горайк за домашним скотом. Он получил ранение в голову, когда садился в машину, предположительно, его обстреляли из минометов. После операции в больнице Сисиана раненый сельчанин доставлен в Ереван, проинформировало сегодня издание News.Am.

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