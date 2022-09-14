Азербайджан обвинил армянских военных в ранении двух сельчан

14 сентября 2022, 11:16

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Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов с армянской стороны после обострения ситуации на границе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Также получили ранения три мирных жителя Армении. Из села Сотк почти все жители были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов.

При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий. Сегодня Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в артиллерийских и минометных обстрелах.

С 12 сентября в результате обстрелов вооруженных сил Армении ранения получили два мирных жителя Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана, опубликовав совместную с Генпрокуратурой информацию.

"В результате стрельбы, открытой подразделениями Вооруженных сил Армении, были ранены занимающиеся животноводством уроженец села Бозлу Кельбаджарского района Асим Мусаев, 1975 года рождения, проживающий в селе Вейисли Геранбойского района, и уроженец села Агдабан Кельбаджарского района Арзуман Оруджев, 1984 года рождения, проживающий в селе Гарачинар Геранбойского района", - говорится в размещенной на сайте министерства публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Асим Мусаев находится в больнице №1 в Гяндже, его состояние оценивается как средней тяжести. Арзуман Оруджев после оказания медицинской помощи был отпущен из больницы, отмечается в сообщении. "Оба факта расследуются в рамках уголовного дела, возбужденного военной прокуратурой", - говорится в совместном заявлении ведомств.

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