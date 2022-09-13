Число раненых мирных жителей Армении достигло трех

13 сентября 2022, 12:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три человека получили ранения в результате обстрелов со стороны Азербайджана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил сегодня Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня, 13 сентября, о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава. Азербайджанские СМИ сообщили, что достигнута договоренность о прекращении огня на границе, она действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), однако официального подтверждения этой информации пока не поступало. Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях, в боях в ночь на 13 сентября погибло 49 армянских военнослужащих, эти данные не окончательные, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Минобороны Армении также сообщило о двух пострадавших мирных жителях - 83-летней и 24-летней женщинах.

Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела азербайджанскими вооруженными силами населенных пунктов. Состояние здоровья одного из них раненых тяжелое, двое находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил сегодня Минздрав Армении на свой странице в соцсети Facebook*.

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