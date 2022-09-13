Пашинян заявил о гибели 49 военнослужащих

13 сентября 2022, 10:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях, в боях в ночь на 13 сентября погибло 49 армянских военнослужащих, эти данные не окончательные, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня, 13 сентября, о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава. Азербайджанские СМИ сообщили, что достигнута договоренность о прекращении огня на границе, она действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«На данный момент со стороны министерства обороны Армении уточнено 49 погибших военнослужащих. Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении», - сказал Никол Пашинян во время выступления в парламенте, слова котрого приводит "Интерфакс".

Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях. «В полночь Азербайджан атаковал в четырех направлениях, потом добавились еще два-три направления», - сказал премьер-министр Армении.

Он также сообщил, что атаки Азербайджана продолжаются, но с меньшей интенсивностью. По его словам, сейчас проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана на основании обращения Армении.

Напомним, что после обострения ситуации Никол Пашинян провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.

Минобороны Армении также сообщило о пострадавших мирных жителях. Двое граждан с осколочными ранениями доставлены в Медцентр города Мартуни.

Состояние 83 и 24-летних женщин врачи оценивают как нормальное, сообщил журналистам директор Медцентра Мартуни Андраник Арутюнян.

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