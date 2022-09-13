Источники сообщили о договоренности о прекращении огня на границе Армении и Азербайджана

13 сентября 2022, 10:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщили азербайджанские СМИ.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня, 13 сентября, о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.

Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня, и соответствующий режим начал действовать с 09:00 по местному времени (08:00 мск), пишет со ссылкой на свои источники Trend.

Вооруженные силы Армении нарушили договоренность, но с 09:15 (08:15 мск) режим прекращения огня был восстановлен, информируют со ссылкой на источники "Новости Азербайджана".

Напомним, пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил в ночь с 12 на 13 сентября, что азербайджанские войска начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Вооруженные силы Армении пытались заминировать пути между позициями азербайджанской армии, произошел бой, утверждало министерство обороны Азербайджана.

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