Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в артобстрелах

14 сентября 2022, 09:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные сегодня возобновили боевые действия на границе, применив артиллерийские орудия и минометы, сообщило Минобороны Армении. Азербайджан обвинил армянскую сторону в артиллерийских и минометных обстрелах в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Минобороны Армении заявил, что азербайджанская армия наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, возразило Минобороны Азербайджана. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий.

По меньшей мере 49 армянских военнослужащих погибли в результате боев в ночь на 13 сентября, были ранены три мирных жителя, сообщили власти Армении. С азербайджанской стороны, по данным Минобороны, погибли 42 военнослужащих и восемь пограничников. Почти все жители села Сотк были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов. Несколько домов повреждены, один сгорел, рассказали местные жители.

Сегодня в 08.00 (07.00 мск) азербайджанская сторона, применяя артиллерийские орудия, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновила наступательные действия в направлении Джермука в Вайоцдзорской области и Верин Шоржа Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

"Вооруженные силы Республики Армения предпринимают адекватные ответные действия, продолжая полноценно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении, которое перевел на русский язык "Кавказский узел".

В ночь на 14 сентября ситуация на границе оставалась напряженной, отмечается в публикации. "В частности, в направлении Джермука противник применил ударные беспилотники. По остальным направлениям существенных инцидентов не зафиксировано… Министерство обороны Республики Армения заявляет, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию и ее дальнейшие развития ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - заявило ведомство.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 09.08 мск, не прокомментировало эту информацию, но сообщило на своем сайте об артобстрелах позиций на Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "Вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из минометов и артиллерийских установок различного калибра. Наши подразделения, расположенные в этом направлении, принимают адекватные меры реагирования. В настоящее время наши позиции периодически обстреливаются", - говорится в публикации, размещенной в 09.01 мск на сайте ведомства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Обострение ситуации на границе связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, рассказали "Кавказскому узлу" армянские военные эксперты. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предположили военные эксперты в Баку.

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