Большинство жителей Сотка эвакуированы из-за обстрелов

13 сентября 2022, 20:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из приграничного села Сотк Гегаркуникской области из-за обстрелов сегодня уехали большинство жителей, остались лишь несколько семей, рассказали местные жители. По их словам, пострадала часть домов, один дом полностью сгорел.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана. Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана, договоренность о котором достигнута при посредничестве российской стороны, действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщил сегодня МИД России. Интенсивность обстрелов на границе снизилась, однако азербайджанские военные продолжают попытки продвинуться по направлению к селам Сотк, Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Премер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня о 49 погибших солдатах. Минздрав Армении проинформировал о ранении трех мирных жителей.

Жители Сотка вынуждены оставить свои дома

Азербайджанские вооруженные силы производили обстрел села Сотк всю ночь, сообщил первый заместитель главы общины Варденис Карен Мкртчян. "Ситуация особо не изменилась, и сейчас ведутся обстрелы, но уже с чуть меньшей интенсивностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мкртчян отметил, что эвакуацию жителей Сотка проводили организовано. Всех разместили в основном, в Варденисе, но часть людей уехала в Ереван или другие населенные пункты. Он добавил, что создана рабочая группа, которая занимается организацией работ, связанных с эвакуацией граждан приграничных сел.

По его словам, пострадали дома и здание администрации общины. Один из домов полностью сгорел.

Губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саргсян отметил, что как таковая эвакуация не была организована. Рабочая группа вместе с администрациями общин ездила по приграничным селам и помогала выехать тем людям, которые сами хотели на время покинуть свой дом в целях безопасности. А тем, кто не захотел выехать из своих сел, помогли с убежищами на местах. Саргсян при этом не назвал число эвакуированных людей.

Житель села Сотк, Мгер Арташян рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что обстрелы продолжались всю ночь, всех жителей села (около 250 человек) эвакуировали, остались четыре семьи, в которых есть инвалиды. Их, по его словам, вывезет Красный Крест.

Житель села Сотк Гагик Сарибекян сообщил, что снаряд попал в его дом."Один из снарядов попал в наш дом, сейчас нельзя сказать, что у меня есть дом, он почти полностью разрушен", - рассказал н корреспонденту "Кавказского узла" .

По его словам, в семье никто не пострадал, потому что прятались от артобстрелов в ванной комнате, затем семья эвакуировалась в Варденис, отметил мужчина. Он добавил, что пока не знает, что будет дальше, что будет делать, но при первой же возможности вернется в село, поскольку весь скот оставили взаперти в хлеву.

Армения потребовала реакции международного сообщества на обстрелы

В ВОЗ направлены фактические доказательства обстрела машины скорой помощи и медицинских объектов азербайджанскими подразделениями. сообщил сегодня Минздрав Армении. "Обстрел машин скорой помощи и медицинских объектов со стороны вооруженных сил Азербайджана является преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права и международной конвенции", - отмечается в заявлении Минздрава Армении.

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения СМИ об обстреле машины скорой помощи в селе Чакатен. Омбудсмен Армении Кристина Григорян заявила, что у армянской стороны есть доказательства обстрела.

Бригада скорой помощи при обстреле не пострадала, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Армении.

Защитник прав человека Кристина Григорян представила сотрудникам аккредитованных в Армении дипмиссий и представителям международных структур собранные доказательства действий Азербайджана против Армении и их последствий, в том числе, свидетельства обстрелов гражданских инфраструктур и гражданских лиц

Защитник прав человека отдельно обсудила ситуацию с комиссаром по правам человека Европарламента Дуней Миятович, а также содокладчиком мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении и секретариатом комиссии. "Действия Азербайджана являются агрессивным нападением против территориальной целостности Армении и представляют непосредственную угрозу для жизни местных мирных жителей и их основных прав", - говорится в заявлении защитника прав человека Армении.

Бывший защитник прав человека Армении Арман Татоян опубликовал на своей странице в Facebook* кадры обстрелянного азербайджанскими вооруженными силами дома одного из жителей села Вериншен Сюникской области Армении.

Татоян отметил, что дом был обстрелян сегодня ночью прицельным ударом.По его данным, Азербайджан начал обстрел села ракетами в 01:20 (00.20 мск), и первый снаряд, по свидетельству местных жителей, попал прямо в дом, еще две ракеты - рядом с домом. "В момент обстрела жители находились дома, чудом выжили", - написал он.

Татоян отмечает, что в радиусе нескольких километров от дома нет воинской части или военного объекта. "Факты доказывают, что это явное военное преступление, совершенное с целью убийства людей и разрушения гражданского населенного пункта", - отметил Татоян, призывая международные структуры отреагировать соответствующим образом, чтобы предотвратить азербайджанские преступления против мирного населения.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.