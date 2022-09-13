Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле скорой помощи

13 сентября 2022, 09:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения СМИ об обстреле машины скорой помощи в селе Чакатен. Омбудсмен Армении Кристина Григорян заявила, что у армянской стороны есть доказательства обстрела.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.

Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава.

Машина скорой помощи была обстреляна во время боев на границе с Азербайджаном, заявила сегодня омбудсмен Армении Кристина Григорян. "У нас нет информации о последствиях, о том, что они были подбиты или повреждены, по крайней мере, у нас есть доказательства обстрела", - привело слова Григорян издание "Новости Армения" со ссылкой на эфир Общественного телевидения.

Бригада скорой помощи не пострадала после обстрела служебного автомобиля в селе Чакатен, сообщило издание со ссылкой на Минздрав Армении.

Минобороны Азербайджана назвало сообщения об обстреле скорой помощи "провокационной дезинформацией". "Заявляем, что контрмеры, принимаемые подразделениями азербайджанской армии, направлены только против огневых точек вооруженных сил Армении, являющихся легитимными военными целями," - сказано в пресс-релизе военного ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.