Крупнокалиберное орудие. Фото https://vk.com/armenia_military_portal

13 сентября 2022, 09:02

Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле скорой помощи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения СМИ об обстреле машины скорой помощи в селе Чакатен. Омбудсмен Армении Кристина Григорян заявила, что у армянской стороны есть доказательства обстрела. 

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.

Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава.

Машина скорой помощи была обстреляна во время боев на границе с Азербайджаном, заявила сегодня омбудсмен Армении Кристина Григорян. "У нас нет информации о последствиях, о том, что они были подбиты или повреждены, по крайней мере, у нас есть доказательства обстрела", - привело слова Григорян издание "Новости Армения" со ссылкой на эфир Общественного телевидения. 

Бригада скорой помощи не пострадала после обстрела служебного автомобиля в селе Чакатен, сообщило издание со ссылкой на Минздрав Армении. 

Минобороны Азербайджана назвало сообщения об обстреле скорой помощи "провокационной дезинформацией". "Заявляем, что контрмеры, принимаемые подразделениями азербайджанской армии, направлены только против огневых точек вооруженных сил Армении, являющихся легитимными военными целями," - сказано в пресс-релизе военного ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Минобороны Армении назвало ложным заявление Азербайджана об обстрелах", "Аналитики в Баку и Ереване прокомментировали ситуацию с Зангезурским коридором", "Армения опровергла заявление Азербайджана о ночных обстрелах".  

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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