Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах после перемирия

13 сентября 2022, 22:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженные силы Армении обстреляли из артиллерийских установок позиции азербайджанских военных в Лачинском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Обстрел приграничных населенных пунктов продолжается, азербайджанские военные пытаются продвинуться в направлении четырех общин, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силы Азербайджана наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана. Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана, договоренность о котором достигнута при посредничестве российской стороны, действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщил сегодня МИД России. После этого Минобороны Армении проинформировало, что интенсивность обстрелов снизилась, но они продолжаются, азербайджанские военные попытались продвинуться к четырем армянским общинам.

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в новых обстрелах на границе двух стран с использованием артиллерии вопреки объявленному прекращению огня."13 сентября в 16.55 (15.55 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позицией расположенных близ села Вагуди Гаракильскинского района (Сюникская область Армении - Прим. "Кавказского узла") несмотря на объявленное прекращение огня подвергли обстрелам, используя артиллерийские установки позиции Азербайджанской армии в направлении села Ахмедли Лачинского района", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, распространенном вечером 13 сентября.

Минобороны Армении заявило о продолжающихся обстрелах на границе. По состоянию на 18:00 (17.00 мск) ситуация на определенных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Торосян. "Несмотря на то, что рано говорить о стабилизации ситуации, однако интенсивность артобстрелов, фиксирующихся с полуночи, значительно ослабла. Противник, применяя силы специальных назначений, в течении всего дня пытается обеспечить продвижение вперед, в частности, в направлении Неркин Ханд, Верин Жоржа, Артаниш и Сотк", - привело его слова издание "Новости Армении".



Он указал, что вооруженные силы Азербайджана продолжают прицельно обстреливать "приграничные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру". "Более чем нелепо звучат утверждения азербайджанской стороны, что они не целятся в мирное население", - приводятся слова Торосяна в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что почти все жители Сотка были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов. Несколько домов пострадали, один дом сгорел, рассказали местные жители.

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